Опасное соседство: Азовское море размывает берег и угрожает домам жителей Дона. За полвека море поглотило шестикилометровую песчаную косу. А три года назад с 10-метровой высоты рухнула дорога. Теперь море подкрадывается к электрическим столбам и скоро постучится в дома людей.

Опасное соседство: из-за размывания берега Азовское море угрожает населенным пунктам Дона. Под угрозой - Таганрог, Неклиновский и Азовский районы. Ежегодно стихия забирает несколько метров суши, сообщает ГТРК "Дон-ТР".В начале 18 века этот берег устоял перед натиском турецких янычар. Но сейчас новые обвалы грунта происходят все чаще. Только за последние 50 лет море уже успело поглотить 6 километров песчаной косы. А около трех лет назад с десятиметровой высоты здесь рухнула дорога. Море все ближе подступает к электрическим столбам и жилым домам.В Петрушино побережье приходит в движение каждую весну, сдержать этот процесс не могут даже бетонные плиты. "Берега расположены вплотную к нашим домам, уже столбы падают. Море мигрирует с запада на восток, каждую весну у нас случаются новые обрывы", — залива депутат Новобессергеневского сельского поселения Вера Шматкова.Однако не все жители объясняют повышение уровня моря климатическими изменениями, кто-то винит во всем активное судоходство. "Периодически проводят чистку фарватера, а новый песок на берег не подсыпают", — говорит житель села Петрушино Владимир Федосов.В Минприроды области считают проблему экологической, а не экономической. "Переработка берегов — это естественный процесс, жизнь моря. Но в нашем регионе есть одиннадцать населенных пунктов, где происходит берегоразрушение. Мы пытаемся вывести этот вопрос на федеральный уровень", — заявила замминистра Минприроды Ростовской области Наталья Ковтун.Тема берегоукрепления поднималась уже не раз. В частности, губернатор Дона обращался с этой проблемой к зампредседателя правительства России. Во время визита в Москву Василий Голубев предложил закрепить полномочия по контролю состояния берегов Таганрогского залива за конкретными органами власти и выделить на эти цели дополнительные средства."Из-за стремительной эрозии почвы в зоне риска находятся населенные пункты в Таганроге, Азовском и Неклиновском районах. Для предотвращения этого процесса необходимо провести ряд дорогостоящих мероприятий по берегоукреплению района. Среди них - инженерная защита территории от воздействия морских вод", — сообщил глава Дона Алексею Гордееву.Проблема решается уже несколько лет. Региональная власть уж исчерпала свои полномочия в данном вопросе, так как Азовское море омывает не только российские регионы, но территорию Украины. Окончательное решение по данному вопросу пока не принято.