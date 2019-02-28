28.02.2019

2019-02-28 14:26:44

Боец ММА Лисин умер в 21 год

Российский боец смешанных боевых искусств (MMA) Аркадий Лисин ушел из жизни в возрасте 21 года, передает "". Причины смерти спортсмена пока не называются. По предварительным данным, у него остановилось сердце, передает портал "".



Боец Аркадий Лисин выступал в тяжелой весовой категории. Чемпионом Prime Selection он стал в 2016 году, передает "". На счету спортсмена было шесть побед и два поражения в смешанных единоборствах.