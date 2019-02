Два непобежденных боксера-профессионала британец Энтони Джошуа и американец Деонтей Уайлдер могут встретиться на ринге за титул абсолютного чемпиона мира в декабре нынешнего года. Правда, для этого должны сойтись сразу несколько условий.

Сильнейших тяжеловесов мира эксперты давно сводят в очном поединке, но встреча неоднократно переносилась: каждый их чемпионов слишком дорожит своими титулами, так что предпочитает более легких конкурентов. Вот и в этом году Джошуа и Уайлдер прежде чем выйти на переговоры друг с другом, должны провести бои с другими соперниками.Джошуа в начале июня встретится с американцем Джаррелом Миллером и соперник не выглядит для британца "непроходимым". В свою очередь Уайлдер в мае собирался провести повторную встречу с англичанином Тайсоном Фьюри, бой с которым 1 декабря 2018 года завершился вничью, прервав серию побед американца. Однако пока стороны не подтвердили встречу, она "провисла" в календаре. К слову, здесь исход матча не вполне очевиден.Тем не менее, Джошуа в интервью talkSPORT заявил, что готов в случае успеха в бою с Миллером начать переговоры с Уайлдером: "Допустим, что я выиграл у Миллера. В этом случае мы могли бы сразиться с Уайлдером в декабре". Однако, Энтони оговорился, что предпочел бы бой в Великобритании."Let's say I beat Miller and win... We could fight Wilder in December."