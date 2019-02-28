Солистка одного из самых
популярных коллективов 80-х Микаэла Роуз ищет своего биологического отца.
Звезда группы Арабески, которая покорила миллионы слушателей по всему
миру, уверена, что на территории бывшего Советского союза у нее есть
родственники. Знаменитость попросила помочь с поисками шоумена Дмитрия Борисова.
Солистка одного из самых
популярных коллективов 80-х Микаэла Роуз ищет своего биологического отца.
Звезда группы "Арабески", которая покорила миллионы слушателей по всему
миру, уверена, что на территории бывшего Советского союза у нее есть
родственники. Знаменитость попросила помочь с поисками шоумена Дмитрия Борисова.
Микаэла всю жизнь ищет информацию об отце, который ушел из
семьи еще до ее появления на свет. Звезда группы "Арабески", рассказала, что у ее
родительницы был роман с мужчиной из СССР.
"Моей матери было 17 лет, она поехала в Америку со своим
первым мужем, там она родила первого ребенка, моего брата. Американский муж
постоянно бил ее. Она решила вернуться в Германию, во Франкфурт. Ей было 19.
Она оставила первенца с отцом. Ей пришлось. Она искала работу. В магазине
табачных изделий она познакомилась с моим отцом", – поведала певица.
Мужчина окружил мать звезды "Арабесок" лаской и заботой. Был
галантен, инициировал встречи. Однако, когда возлюбленная рассказала о
беременности, отреагировал крайне негативно, а после вообще исчез.
Через много лет выяснилось, что к моменту рождения Микаэлы
ее отец был женат, к слову, ту семью он тоже бросил. После расставания с матерью
певицы он еще раз женился. В этом браке родилось еще двое
сыновей. Мальчики тоже остались без отца.
Роуз долгое время сама пыталась найти родню. Она выяснила,
что у нее узбекско-таджикские корни, а ее отца уже нет в живых. Десять лет назад она разыскала сводную сестру Фатиму
Парсонс, которая сейчас проживает в Нью-Йорке. С тех пор женщины хорошо общаются,
однако на генетическую экспертизу пока не решились.
В студии "Пусть говорят" Первого канала участница "Арабесок"
встретилась с предполагаемыми родственниками из Узбекистана: племянником Илхомом
Икромовым и двоюродным братом Алиджоном Икромовым. Мужчин очень удивил звонок телевизионщиков. Они долго обдумывали
их предложение пройти генетический тест, но в итоге согласились.
На съемочной площадке представили результаты
ДНК-исследования между звездой "Арабесок", ее сестрой и двоюродным братом.
"Вероятность того, что Фатима и Микаэла действительно
являются единокровными сестрами, составляет 99,57%. Вы действительно сестры. Микаэла
и Алиджон двоюродные брат и сестра, вероятность этого составляет 85%", – озвучил
эксперт на радость солистки группы "Арабески" Микаэле
Роуз.