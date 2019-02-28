Солистка одного из самых популярных коллективов 80-х Микаэла Роуз ищет своего биологического отца. Звезда группы Арабески, которая покорила миллионы слушателей по всему миру, уверена, что на территории бывшего Советского союза у нее есть родственники. Знаменитость попросила помочь с поисками шоумена Дмитрия Борисова.

Солистка одного из самыхпопулярных коллективов 80-х Микаэла Роуз ищет своего биологического отца.Звезда группы "Арабески", которая покорила миллионы слушателей по всемумиру, уверена, что на территории бывшего Советского союза у нее естьродственники. Знаменитость попросила помочь с поисками шоумена Дмитрия Борисова.Микаэла всю жизнь ищет информацию об отце, который ушел изсемьи еще до ее появления на свет. Звезда группы "Арабески", рассказала, что у ееродительницы был роман с мужчиной из СССР."Моей матери было 17 лет, она поехала в Америку со своимпервым мужем, там она родила первого ребенка, моего брата. Американский мужпостоянно бил ее. Она решила вернуться в Германию, во Франкфурт. Ей было 19.Она оставила первенца с отцом. Ей пришлось. Она искала работу. В магазинетабачных изделий она познакомилась с моим отцом", – поведала певица.Мужчина окружил мать звезды "Арабесок" лаской и заботой. Былгалантен, инициировал встречи. Однако, когда возлюбленная рассказала обеременности, отреагировал крайне негативно, а после вообще исчез.Через много лет выяснилось, что к моменту рождения Микаэлыее отец был женат, к слову, ту семью он тоже бросил. После расставания с матерьюпевицы он еще раз женился. В этом браке родилось еще двоесыновей. Мальчики тоже остались без отца.Роуз долгое время сама пыталась найти родню. Она выяснила,что у нее узбекско-таджикские корни, а ее отца уже нет в живых. Десять лет назад она разыскала сводную сестру ФатимуПарсонс, которая сейчас проживает в Нью-Йорке. С тех пор женщины хорошо общаются,однако на генетическую экспертизу пока не решились.В студии "Пусть говорят" Первого канала участница "Арабесок"встретилась с предполагаемыми родственниками из Узбекистана: племянником ИлхомомИкромовым и двоюродным братом Алиджоном Икромовым. Мужчин очень удивил звонок телевизионщиков. Они долго обдумывалиих предложение пройти генетический тест, но в итоге согласились.На съемочной площадке представили результатыДНК-исследования между звездой "Арабесок", ее сестрой и двоюродным братом."Вероятность того, что Фатима и Микаэла действительноявляются единокровными сестрами, составляет 99,57%. Вы действительно сестры. Микаэлаи Алиджон двоюродные брат и сестра, вероятность этого составляет 85%", – озвучилэксперт на радость солистки группы "Арабески" МикаэлеРоуз.