Лидер чемпионата Германии по футболу дортмундская Боруссия намерена организовать для своих болельщиков специальные курсы по борьбе с ожирением. Представители желто-черных заявили, что их продолжительность будет составлять 12 недель.

Лидер чемпионата Германии по футболу дортмундская "Боруссия" намерена организовать для своих болельщиков специальные курсы по борьбе с ожирением. Представители "желто-черных" заявили, что их общая продолжительность будет составлять 12 недель.Занятия будут иметь два вида: практический и теоретический, а каждое отдельно взятое занятие будет длиться 90 минут, сообщает Евроспорт.Ru со ссылкой на Ruhr Nachrichten. Примечательно, что практическая часть занятий будет преподаваться наставниками из академии "Боруссии" и основываться на футболе.На курсы есть и критерии отбора – записаться на них могут болельщики "шмелей" в возрасте от 35 до 65 лет, чей индекс массы тела превышает 28 пунктов. Это далеко не первая аналогичная практика от "Боруссии" – ранее они устраивали подобные курсы и тогда участники теряли в среднем по 7 килограмм.