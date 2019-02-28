Почему не стоит уходить с работы, даже если на неё «не несут ноги»?

Почему не стоит уходить с работы, даже если на неё «не несут ноги»?Об итогах и перспективах экономической жизни региона мы поговорили с кандидатом экономических наук, деканом факультета экономики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской федерации Александром Миленьким.Стукнулись об дно?«Как на ваш взгляд, был ли прошлый год динамичным для экономической жизни нашего региона? Как вы оцениваете его итоги?»«Наш регион – часть России, поэтому как обстояли дела в экономике страны, так, по большому счёту, было и у нас. Начнём с глобального. Несмотря на то, что по статистическим отчётам мы показали бурный рост ВВП (более 2 %), однако, в мировом рейтинге мы опустились на одну строчку - с 11 на 12 место, пропустив вперёд Южную Корею, хотя руководство страны ставит задачу выйти на 5-е место в мире к 2024 г. По ВВП на душу населения мы занимаем только 55 место в мире, но здесь можно с «гордостью» сказать, что мы опережаем такую страну, как Антигуа и Барбуда.Вообще, прошлый год, с экономической точки зрения... вернее даже с точки зрения решений, которые были приняты, был, я считаю, крайне неудачным. 3 самых плохих решения для населения страны – это, прежде всего, повышение пенсионного возраста, увеличение НДС на 2% и налог на «самозанятых», который неизвестно, как будет работать и какие последствия за собой повлечёт...Какие последствия почувствует «элита» в этом году – сказать сложно. А вот для абсолютного большинства россиян ухудшение экономической обстановки произойдёт однозначно. Оно уже идёт, его можно отследить по счетам за ЖКХ и ценам в магазинах.Скажу больше: я считаю, что в 2019 году экономическое положение населения ухудшится с вероятностью в 100%, несмотря на то, что ничего нельзя считать вероятным на 100%. Например, если вдруг случится чудо, и к «Торпедо Владимир» на игру приедет мадридский «Реал» со своим сильнейшим составом, я поставлю на победу испанцев 99,99%. А на то, что положение населения страны ухудшится в 2019-м – 100%. Вопрос только в том, насколько сильным будет это ухудшение, или все таки ситуацию удастся удержать в относительно приемлемых формах. За прошлый год реальные доходы населения упали на 0,2%. За январь 2019 реальные доходы населения уже снизились на 1,3%.Что касается нашей области, 2018-й был для нас годом серьёзных изменений. Мы избрали нового губернатора. Смена губернатора, поиски новой команды – это, конечно, не добавляет эффективности в работу руководства региона сразу. Но самое главное в прошлом году, на мой взгляд, то, что ситуация в нашей области не перешла черту, которая ведёт к кризису. Критиковать можно очень много, но если говорить про заслуги нынешней администрации, то главная из них заключается в том, что она удержала экономическую ситуацию, не дала ей ухудшиться катастрофически. У нас она такая же, как и во всей стране - цены растут, тарифы ЖКХ растут... Но, чтобы наша область стала аутсайдером – такого нет».«С каким «багажом» мы вступаем в последний год десятилетия? Оценивая результаты прошлого года, что можно сказать про нынешний?»«Год будет тяжёлым, как и для всей страны. Администрация будет пытаться привлечь инвестиции в регион. Всё зависит от того, насколько слаженно будут работать все ветви власти и смогут ли создать у нас хороший инвестиционный климат.Какими будут внешние факторы? Для России, конечно, они весьма неблагоприятные. Опять грозят санкциями, очень нелегко брать внешние заимствования, тяжело привлекать иностранных инвесторов и внедрять новейшие технологии. Кроме того, у нас очень большие расходы на внешнюю политику. Мы же не можем оставить Сирию и Донбасс».Москва слезам не верит«В прошлом году произошли перестановки в управлении региона. У владимирцев были опасения, что «изгнание варягов» повлечёт за собой серьёзный отток федеральных денег из областной казны. Их опасения оправдались?»«Население выбрало нового губернатора. Мы что, нарушали Конституцию? Мы нарушали закон? Нет. Тогда почему у нас должен быть отток федеральных денег?Но насколько мы их видим? Тот вечный ремонт дорог, который у нас есть? Конечно, то, что у нас есть дороги и их ремонтируют – это прекрасно. Однако превращать этот процесс из временного в постоянный – затруднять грузооборот, товарооборот, создавать дополнительную нагрузку на железную дорогу, наверное, не стоит. Насколько эффективно эти деньги расходуют? Тоже очень сложный вопрос.Я не думаю, что федеральный центр из-за нового губернатора «бросит» нашу область. Конечно, такого не произойдёт. А вот меньше или больше денег будет – это как раз работа наших властей. Насколько хорошо они сработают – настолько лучше мы будем жить.Другое дело, если сам губернатор и его экономический блок не сумеют доказать привлекательность нашей области для инвестиций, тогда – да, будет отток. Если наоборот, то приток будет. То есть объективных предпосылок к тому, что на федеральном уровне кто-то «обиделся» и не даст денег – нет. Хотелось бы верить, что экономическая ситуация в нашем регионе в этом году будет, во всяком случае, не хуже, чем прежде...Естественно, что любое повышение налогов ведёт и к увеличению себестоимости. НДС – очень хороший по собираемости налог, но он весьма плохо действует на всю экономику. Он приводит к повышению стоимости всей «цепочки» - от производства товара до его продажи в магазине.Конечно, центральный банк может считать, что у нас низкая инфляция. Но мы же сами в состоянии посчитать и понять, как обстоит реальное положение дел. Это может сделать буквально каждый человек. Возьмите сумму, которую вы обычно тратите за месяц. Посмотрите, сколько вы купили в феврале и сколько в марте, сопоставьте и всё станет понятно.Мы покупаем не за проценты и не за цифры инфляции. Мы покупаем за свои деньги, по тем ценам, что есть на рынках и в магазинах. Поэтому для потребителя это и есть самое главное – насколько меньше он сможет купить на ту сумму, на которую он покупал раньше. То, что он купит меньше – это уже видно. Насколько цены будут расти дальше – угадать сложно.Сейчас для властей очень важно удержать ситуацию, чтобы положение населения ухудшилось не сильно. И в регионе, и в России в целом. Насколько это удастся – сказать трудно. По тем законопроектам, которые сейчас принимают на федеральном уровне, складывается впечатление, что власти озабочены всем чем угодно, кроме финансового положения населения».Ягодки или крыша?«Судя по всему, экономические форумы, которые с размахом проводил прошлый губернатор – канули в Лету. Какие последствия принесёт для нас это решение нового руководства области?»«Объясню на простом примере. Вот в доме протекает крыша, а хозяин тратит все деньги на клубнику и землянику, ходит на футбольные матчи. Жена ему говорит: «Слушай, крыша-то протекает, её нужно сделать». Сели, посчитали и поняли, что походы на развлекательные мероприятия, как и покупка клубники, которую потом килограммами выбрасывают – не эффективны. Решили, что этого делать не будут. Как только это сделали – образовались свободные деньги. Куда они теперь пойдут? Жена надеется, что на ремонт. Но муж вдруг объявляет – я устал, еду отдохнуть на курорт. А крыша остается не отремонтированной. Вот также и с форумами.Как только мы отказались от этих форумов, у нас освободились деньги. Но куда их станут вкладывать? Да, мы отказались от «покупки земляники», деньги освободились, но будем ли мы их тратить на «ремонт крыши»?Конечно, положительные моменты от этих форумов были. Но нужно считать эффективность отдачи от их проведения. Мы точно не знаем, сколько расходов было, и какие затем к нам пришли инвестиции. Наверное, хорошо, что мы будем меньше тратить денег на пиар, они освободятся. Но куда они пойдут? Деньги освободились - это замечательно, но самое главное, чтобы они пошли на воплощение в жизнь важных социальных или инвестиционных проектов, чтобы они приносили пользу области».«Насколько вообще были нужны и эффективны эти форумы?»«Нет таких действий, которые были бы только положительными или только отрицательными. Конечно, приезжали люди, смотрели на нас, прикидывали, выгодно ли инвестировать деньги в регион. Стоило ли это затрат, которые тратили на эти очень помпезные форумы? Была ли реальная польза от них? Наверное - была. Но стоила ли она тех затрат – большой вопрос».Большие надежды«В конце прошлого года губернатор Сипягин лично общался с потенциальными турецкими инвесторами. Как вы думаете, стоит ли нам ожидать в ближайшем будущем потока турецких денег и создания новых рабочих мест?»«Если это крупный проект, то его быстро не сделают. Будет великолепно, если иностранные инвесторы станут строить у нас заводы. Это обеспечит создание новых рабочих мест, улучшит финансовое положение людей, принесёт хорошие налоги в региональную казну, создаст новую инфраструктуру и внедрит технологии. Насколько удачными были эти переговоры – вопрос. Мы знаем много случаев, когда в соглашении всё было готово на 99%, но в последний момент что-то срывалось.Будем надеяться, что у губернатора всё получится. Даже если просто начнут готовить площадку – это уже деньги в область. Это зарплаты проектировщикам, строителям. Деньги приходят в регион – это замечательно».«Стоит ли ожидать наплыва других инвесторов?»«У нас есть туризм. Владимирская область – это сердце Золотого кольца России. Но туризм приносит не столько денег, как нам хотелось бы. Сейчас это не «паханое поле», которое хотелось бы развивать.К тому же, у нас великолепное географическое расположение. Мы - транзит между Московской и Нижегородской областями. Здесь можно развивать производство. У нас много высококвалифицированной рабочей силы и есть большое количество промышленных площадок.Кроме того, у районных центров также есть огромные перспективы. К сожалению, несмотря на то, что наша область очень привлекательна для инвестиций, их, тем не менее, очень сложно «заманить». Конкуренция идёт не только внутри России, она происходит со всем миром. Мировая экономика – глобальна, а геополитический фон для России – не очень благоприятный, в связи с санкциями и образом нашей страны, который создают западные СМИ.Перспективы огромные, но конкуренция ещё больше. Станут ли иностранные инвесторы работать у нас, или их отпугнут санкции – время покажет».От чего отказаться?«На ваш взгляд, в каком направлении будет развиваться экономика нашего региона в 2019-м году?»«Мы живём не в нефтедобывающем регионе. Не удивительно, что зарплаты у владимирцев низкие. Отсюда налоги и доходы области – тоже не самые высокие, по сравнению с другими регионами.Я считаю, что какие-то провальные и кризисные тенденции на сегодняшний день вообще не просматриваются. Хотя «чёрные лебеди» могут прилететь в любой момент. Сейчас ситуация относительно стабилизировалась. Мы научились жить в новой реальности. Поэтому я не думаю, что нынешний год у нас будет провальным.Провальным вряд ли, но населению нужно готовиться к тяжёлым временам. Среднестатистическим владимирцам нужно стабилизировать свои расходы. Ни в коем случае не уходить с работы, даже если туда попросту ноги не несут. Если у вас нет альтернативы, то нужно пересилить себя и ходить, потому что при нынешнем росте цен и крайне слабой социальной поддержке со стороны государства, в материальном плане серьёзные перемены скажутся очень тяжело. То есть, работать до тех пор, пока не найдётся новая работа (если такая потребность есть).Прогноз такой – ухудшение положения «рядовых» граждан будет однозначно. Вопрос в том, насколько сильно».«Как минувшие (и возможно предстоящие) драматические перипетии в экономической сфере отразятся на повседневной жизни «рядовых» владимирцев? К чему нам готовиться?»«Что всегда ощутимо для кошельков «рядовых» граждан? Это, прежде всего, цены на продукты, услуги ЖКХ и транспорт. Насколько будет рентабельным транспорт, повысят ли цены на проезд? Может быть. Что касается цен на продукты питания – здесь 2 варианта. Первый – они останутся теми же, но тут стоит вспомнить, что в советское время буханка хлеба весила килограмм, затем – 750 грамм, а теперь она весит всего 650... Та же история с упаковкой яиц, в которой 9 штук продают по цене 10. Список подобных примеров, скорее всего, в этом году мы пополним. Либо цены повысят, либо за те же деньги нам будут продавать значительно меньший объём. НДС увеличился, и цены не могут не возрасти вслед за ним.Также, скорее всего, будем больше платить за бензин. Причина тому проста - цены на него в нашей стране практически не зависят от цен на нефть. А сели повысят цены на бензин, опять-таки возрастут цены на все остальные товары. Это похоже на снежный ком, который неизвестно, когда остановится.Если смотреть на положение дел реально – то нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Проанализировать свои расходы, может быть, отказаться от каких-то не совсем важных вещей. Но самое главное – не унывать, не надеется ни на кого и только собственными усилиями постараться улучшить свое экономическое положение».