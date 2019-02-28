Однако ему сделали выговор

Однако ему сделали выговорДепутаты Гороховецкого районного совета решили все-таки не отправлять районного главу Алексея Бубелу в отставку.Изначально идея уволить муниципального руководителя возникла после проверки прокуратуры. Тогда выяснилось, что он в декларации о доходах Бубела не указал заработок своей жены – 190 тысяч рублей.Предложение о лишении полномочий главы района поступило от Владимира Сипягина. Однако 14 из 15 местных депутатов решили оставить Алексея Бубелу на своём посту. Но назначили ему дисциплинарное взыскание.