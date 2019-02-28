Дима Билан оказался на столе у хирургов. Артист неудачно поскользнулся перед концертом.

Дима Билан оказался на столе у хирургов. Артист неудачно поскользнулсяперед концертом.Билан сообщил подписчикам, что перенес операцию. Врачисобрали переломанную в двух местах кость голени знаменитости."Вкрутили девять шурупов и вставили пластину. Все идет поплану. Завтра расскажу подробнее. Буду делиться информацией о восстановлениипосле операции" – написал Дима в личном Instagram.Отметим, что 37-летний Билан несколько дней ходил покалеченный. Артиступал аккурат перед концертом. Вокалист не стал отменять выступление, хотя врачинастаивали на срочной госпитализации.Дмитрий, превозмогая боль, вышел на питерскую сцену и честноотработал. Отметим, что зрители, посетившие выступление, даже не поняли, что сБиланом что-то не так. Со стороны могло показаться, что никаких травм у негонет."И это не геройство! Не могу больше писать, устал, ноневероятно счастлив! Тур #планетабилан в силе! Буду держать вас в курсе! Отчетза мной! Спасибо за силу, которую вы мне дали сегодня – это было НЕЧТО!" – написал после выступления Билан.