Дима Билан оказался на столе у хирургов. Артист неудачно поскользнулся
перед концертом.
Дима Билан оказался на столе у хирургов. Артист неудачно поскользнулся
перед концертом.
Билан сообщил подписчикам, что перенес операцию. Врачи
собрали переломанную в двух местах кость голени знаменитости.
"Вкрутили девять шурупов и вставили пластину. Все идет по
плану. Завтра расскажу подробнее. Буду делиться информацией о восстановлении
после операции" – написал Дима в личном Instagram.
Отметим, что 37-летний Билан несколько дней ходил покалеченный. Артист
упал аккурат перед концертом. Вокалист не стал отменять выступление, хотя врачи
настаивали на срочной госпитализации.
Дмитрий, превозмогая боль, вышел на питерскую сцену и честно
отработал. Отметим, что зрители, посетившие выступление, даже не поняли, что с
Биланом что-то не так. Со стороны могло показаться, что никаких травм у него
нет.
"И это не геройство! Не могу больше писать, устал, но
невероятно счастлив! Тур #планетабилан в силе! Буду держать вас в курсе! Отчет
за мной! Спасибо за силу, которую вы мне дали сегодня – это было НЕЧТО!" – написал после выступления Билан.