О работе экспертов полицейской дендрологической лаборатории в ходе раскрытий преступлений, связанных с незаконной вырубкой леса, и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Доказательства - в их рукахВ этом году исполняется 100 лет со дня образования экспертно-криминалистической службы. «Клиенты» дендрологической лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по Иркутской области - деревья. Эксперты помогают раскрывать преступления, связанные с незаконной вырубкой леса. Таких подразделений по всей стране всего два. Только при визуальном осмотре спила специалисты определят название дерева, целостность коры, наличие насекомых в древесине и чем его срезали: спилили ножовкой или срубили топором. Впрочем, чтобы ответить на вопросы следствия, сотрудники проведут и дополнительные исследования. Средний возраст вырубленных деревьев, фрагменты которых попадают в дендрологическую лабораторию, составляет 100-120 лет. Но встречаются и рекордсмены-долгожители. Однажды из Катангского района доставили образец сосны в возрасте 420 лет…Робин Гуд из Марий Эл, или Теория большого взломаТакого необычного фигуранта уголовного дела марийские полицейские ещё не знали. Изобретательный хакер разработал программу, позволяющую снимать деньги с чужих банковских карт без ведома владельцев. Он действовал по принципу «с миру по нитке», надеясь, что потерю небольшой суммы жертвы не заметят. Порой проявлял снисходительность: если обнаруживал, что клиент «в минусе», помогал ему за счёт более состоятельных потерпевших…Родом из страны ЛимонииДрузья их называют по-разному, например, РыбСенами или РВСН, но чаще - Витёк и Натусик. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова впервые спели вместе почти 30 лет назад. При этом звёздная пара создала не только творческий союз, но и супружеский. Дуэт долго искал своё амплуа, и в результате совместный альбом «Закон притяжения» вышел лишь в 2012 году. О том, как удалось артистам совместить в своём творчестве юмор и лирику, читайте в газете «Щит и меч».Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 8, а также на интернет-странице издания.