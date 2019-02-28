Единая Россия выявила в регионах случаи двойных платежей за вывоз твердых коммунальных отходов. Обо всех нарушениях партия сообщмла в Генпрокуратуру.

"Единая Россия"выявила в регионах случаи двойных платежей за вывоз твердых коммунальныхотходов. Обо всех нарушениях партия сообщмла в Генпрокуратуру.Более ста жалоб от граждан получил партийный проекта "Чистаястрана", сообщил его координатор, глава комитета Госдумы по экологии и охранеокружающей среды Владимир Бурматов. Люди получают квитанции за услуги ЖКХ и отрегионального оператора за обращение с ТКО, и от управляющей компании."Мы подготовили и передали пакет документов на имягенерального прокурора Юрия Чайки с просьбой организовать проверки в субъектах России",– сказал он. Бурматов привел в качестве примера Волгоградскую, Вологодскую, Нижегородскую,Смоленскую и Костромскую области. Там в квитанциях выявлены двойные начисленияза вывоз мусора.Аналогичная ситуация наблюдается и в регионах, которыеперешли на новую систему еще в 2018 году. Генпрокуратура проведет большоевыездное совещание в Екатеринбурге, на котором будет рассматриваться, в томчисле, вопрос двойных платежей за вывоз твердых коммунальных отходов.Напомним, большинство регионов с 1 января 2019 года перешлина новую систему по обращению с ТКО, плата за вывоз которых должна перейти вразряд коммунальной услуги. Одновременно с этим, ее стоимость в квитанциях должнабыть исключена из платы за содержание жилого помещения.Проект "Чистая страна" объединяет усилия партииорганов власти, профессиональных экологов, общественников, волонтеров длярешения экологических проблем и борьбу с незаконными свалками. Большое вниманиеуделяется реформе ТКО и внедрению раздельного сбора отходов. Координируетпроект депутат Госдумы Владимир Бурматов.