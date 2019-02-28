Единая Россия
выявила в регионах случаи двойных платежей за вывоз твердых коммунальных
отходов. Обо всех нарушениях партия сообщмла в Генпрокуратуру.
"Единая Россия"
выявила в регионах случаи двойных платежей за вывоз твердых коммунальных
отходов. Обо всех нарушениях партия сообщмла в Генпрокуратуру.
Более ста жалоб от граждан получил партийный проекта "Чистая
страна", сообщил его координатор, глава комитета Госдумы по экологии и охране
окружающей среды Владимир Бурматов. Люди получают квитанции за услуги ЖКХ и от
регионального оператора за обращение с ТКО, и от управляющей компании.
"Мы подготовили и передали пакет документов на имя
генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой организовать проверки в субъектах России",
– сказал он. Бурматов привел в качестве примера Волгоградскую, Вологодскую, Нижегородскую,
Смоленскую и Костромскую области. Там в квитанциях выявлены двойные начисления
за вывоз мусора.
Аналогичная ситуация наблюдается и в регионах, которые
перешли на новую систему еще в 2018 году. Генпрокуратура проведет большое
выездное совещание в Екатеринбурге, на котором будет рассматриваться, в том
числе, вопрос двойных платежей за вывоз твердых коммунальных отходов.
Напомним, большинство регионов с 1 января 2019 года перешли
на новую систему по обращению с ТКО, плата за вывоз которых должна перейти в
разряд коммунальной услуги. Одновременно с этим, ее стоимость в квитанциях должна
быть исключена из платы за содержание жилого помещения.
Проект "Чистая страна" объединяет усилия партии
органов власти, профессиональных экологов, общественников, волонтеров для
решения экологических проблем и борьбу с незаконными свалками. Большое внимание
уделяется реформе ТКО и внедрению раздельного сбора отходов. Координирует
проект депутат Госдумы Владимир Бурматов.