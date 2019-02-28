Представителем Хакасии в Совете Федерации стал республиканский депутат-единоросс Александр Жуков. Парламентарий хорошо знает о проблемах региона и использует свой опыт для их решения.

Представителем Хакасии в Совете Федерации стал республиканский депутат-единоросс Александр Жуков. Парламентарий хорошо знает о проблемах региона и использует свой опыт для их решения.Жуков был избран на заседании Верховного Совета Хакасии вАбакане 27 февраля путем тайного голосования с использованием бюллетеней. Занего было отдано 26 голосов. Второе место занял депутат Валерий Старостин с 11голосами.По словам Жукова, представлять республику в Совете Федерациидолжен тот, кто хорошо знает проблемы региона, имеет муниципальный опыт. "Такойопыт есть у меня. С момента выдвижения я встретился с каждым из вас и готовотстаивать наши интересы на уровне Совфеда", – сказал законодатель.Одной из самых больших проблем республики он назвал экологию– чистоту воздуха, воды. "Я готов приложить весь свой опыт для решенияэтих вопросов", – заверил Жуков.Решение о выдвижении единоросса в Совфед было принято на заседаниирегионального политсовета партии в январе.Напомним, в конце февраля прошла конференция Хакасскогоотделения "Единой России". В мероприятии принял участие секретарьгенсовета партии Андрей Турчак. По итогам был избран новый глава местныхединороссов, обновлен состав политсовета и его президиума.Ранее "Дни.Ру" , что партия возьмет на контрольмусорную реформу в республике. "Единая Россия" поддержит внедрение практикираздельного сбора отходов.