Роскачество провело исследование любимого продукта многих владимирцев

Роскачество провело исследование любимого продукта многих владимирцевСпециалисты Роскачества провели масштабное исследование качества пельменей, изготовляемых в России.Эксперты не только составили подробный рейтинг продуктов разных брендов в зависимости от их качества, но и развели несколько популярных мифов.«В пельменях действительно есть мясо. В основном это свинина и говядина. Соевый белок используют при производстве пельменей лишь небольшое количество производителей. То, что в продукте обнаружили ДНК сои, говорит лишь о нестерильности на производстве. Кроме того, в мясной фарш не добавляют перемолотые кости (хотя в пельменях одной торговой марки нашлись хрящи)», - сообщают на сайте .В итоге мы делимся с вами топ-10 лучших пельменей России:«Сибирская коллекция» – 4,4 балла (450 рублей).«Дымов» – 4,37 балла (344 рубля).«Цезарь» – 4,36 балла (427 рублей).«Останкино. Папа может» – 4,36 балла (311 рублей).«Ермолино» – 4,35 балла (153 рубля).«Мираторг» – 4,3 балла (291 рубль).«ВкусВилл» – 4,26 балла (562 рубля).«Атяшево» – 4,25 балла (374 рубля).«ДобрынинЪ» – 4,25 балла (299 рублей).«Уральские пельмени» – 4,23 балла (418 рублей).