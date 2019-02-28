Конкурсная комиссия Единой России отобрала 600 лучших заявок, представленных на конкурс общественно значимых проектов первичных отделений. В марте будут определены победители в трех категориях. По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, по масштабу конкурс можно назвать общероссийским.
Конкурсная комиссия "Единой России" отобрала 600 лучших заявок, представленных на конкурс общественно значимых проектов первичных отделений. В марте будут определены победители в трех категориях. По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, по масштабу конкурс можно назвать общероссийским.
Несмотря на то, что конкурс проходит впервые, на участие в
нем было подано более шести тысяч заявок, отметил партиец. Самыми активными
оказались сельские первичные отделения – от них поступило 3,5 тысячи заявок.
По словам Турчака, все предложения обсуждались с местными
жителями. "Проекты первичных отделений связаны с поддержкой молодежи, семьи и
детей. Много предложений касалось патриотизма и гражданской активности в
целом", – сказал секретарь генсовета "ЕР".
Он привел в пример инициативу первичного отделения
Нахимовского района Севастополя по восстановлению 7-й мортирной батареи и
организации на ее территории музейного комплекса. В свою очередь, единороссы
Ростовской области хотят оснастить библиотеку оборудованием для слабовидящих.
Также Турчак выделил проект первичного отделения в селе
Верхняя Заимка (Бурятия). Местные партийцы хотят построить там теплую
раздевалку у хоккейной площадки. А в Хакасии предложили сделать освещение на
лыжной трассе.
Эти и сотни других предложений партия обязательно реализует,
заверил Турчак. По его словам, многие проекты касаются патриотического
воспитания, сохранения исторической памяти.
Больше всего заявок было направлено из Ростовской области -
551 предложение. Активность проявили и башкирские единороссы (282 заявки),
крымчане (259). Более чем по 100 инициатив поступило от каждого из 21
регионального отделения "ЕР": в Удмуртии, Хакасии, Красноярском,
Приморском краях и из других регионов.
Каждая заявка оценивается минимум двумя экспертами.
Победителей определят в трех категориях: сельские, городские первичные
отделения, а также отделения административных центров субъектов.