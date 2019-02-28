Конкурсная комиссия Единой России отобрала 600 лучших заявок, представленных на конкурс общественно значимых проектов первичных отделений. В марте будут определены победители в трех категориях. По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, по масштабу конкурс можно назвать общероссийским.

Конкурсная комиссия "Единой России" отобрала 600 лучших заявок, представленных на конкурс общественно значимых проектов первичных отделений. В марте будут определены победители в трех категориях. По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, по масштабу конкурс можно назвать общероссийским.Несмотря на то, что конкурс проходит впервые, на участие внем было подано более шести тысяч заявок, отметил партиец. Самыми активнымиоказались сельские первичные отделения – от них поступило 3,5 тысячи заявок.По словам Турчака, все предложения обсуждались с местнымижителями. "Проекты первичных отделений связаны с поддержкой молодежи, семьи идетей. Много предложений касалось патриотизма и гражданской активности вцелом", – сказал секретарь генсовета "ЕР".Он привел в пример инициативу первичного отделенияНахимовского района Севастополя по восстановлению 7-й мортирной батареи иорганизации на ее территории музейного комплекса. В свою очередь, единороссыРостовской области хотят оснастить библиотеку оборудованием для слабовидящих.Также Турчак выделил проект первичного отделения в селеВерхняя Заимка (Бурятия). Местные партийцы хотят построить там теплуюраздевалку у хоккейной площадки. А в Хакасии предложили сделать освещение налыжной трассе.Эти и сотни других предложений партия обязательно реализует,заверил Турчак. По его словам, многие проекты касаются патриотическоговоспитания, сохранения исторической памяти.Больше всего заявок было направлено из Ростовской области -551 предложение. Активность проявили и башкирские единороссы (282 заявки),крымчане (259). Более чем по 100 инициатив поступило от каждого из 21регионального отделения "ЕР": в Удмуртии, Хакасии, Красноярском,Приморском краях и из других регионов.Каждая заявка оценивается минимум двумя экспертами.Победителей определят в трех категориях: сельские, городские первичныеотделения, а также отделения административных центров субъектов.