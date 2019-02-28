Сумму выплат врачам по программе Земский доктор необходимо не только освободить от налога на доходы физлиц, но и увеличить. Об этом заявил депутат Госдумы, руководитель направления партийного проекта Единой России Здоровое будущее Николай Герасименко.

Сумму выплат врачам по программе "Земский доктор" необходимо не только освободить от налога на доходы физлиц, но и увеличить. Об этом заявил депутат Госдумы, руководитель направления партийного проекта "Единой России" "Здоровое будущее" Николай Герасименко.Снижение налоговой нагрузки позволит привлечь на селодополнительных специалистов, уверен парламентарий. "Это абсолютно правильное иполезное поручение президента. Потому что взимание налога девальвирует этусумму – говорят о миллионе, а на самом деле получается 870 тысяч рублей",– пояснил Герасименко.Депутат подчеркнул, что сумму выплат по программе"Земский доктор" нужно не только освободить от налога на доходыфизлиц, но и повысить. Законодатель напомнил, что программа действует около 10лет, однако выделяемые на нее средства как были 3,1 миллиарда рублей, так иосталась.При этом ранее учитывались только села, а рабочие поселки,малые города и другие небольшие населенные пункты не рассматривались, заявилпарламентарий.Вопрос налога на так называемые подъемные средства дляучастников программы "Земский доктор" и "Земский учитель"ранее распорядился решить президент Владимир Путин. Глава государства предложилили увеличить выплаты на объем НДФЛ, или освободить людей от этого налога.Партийный проект "ЕР" "Здоровое будущее"направлен на получение гражданами доступной и качественной медпомощи,совершенствование системы высокотехнологичной медицины и пропаганду здоровогообраза жизни.Одно из главных направлений работы проекта – развитие сетидетских медицинских учреждений, совершенствование школьной медицины.