Сумму выплат врачам по программе Земский доктор необходимо не только освободить от налога на доходы физлиц, но и увеличить. Об этом заявил депутат Госдумы, руководитель направления партийного проекта Единой России Здоровое будущее Николай Герасименко.
Сумму выплат врачам по программе "Земский доктор" необходимо не только освободить от налога на доходы физлиц, но и увеличить. Об этом заявил депутат Госдумы, руководитель направления партийного проекта "Единой России" "Здоровое будущее" Николай Герасименко.
Снижение налоговой нагрузки позволит привлечь на село
дополнительных специалистов, уверен парламентарий. "Это абсолютно правильное и
полезное поручение президента. Потому что взимание налога девальвирует эту
сумму – говорят о миллионе, а на самом деле получается 870 тысяч рублей",
– пояснил Герасименко.
Депутат подчеркнул, что сумму выплат по программе
"Земский доктор" нужно не только освободить от налога на доходы
физлиц, но и повысить. Законодатель напомнил, что программа действует около 10
лет, однако выделяемые на нее средства как были 3,1 миллиарда рублей, так и
осталась.
При этом ранее учитывались только села, а рабочие поселки,
малые города и другие небольшие населенные пункты не рассматривались, заявил
парламентарий.
Вопрос налога на так называемые подъемные средства для
участников программы "Земский доктор" и "Земский учитель"
ранее распорядился решить президент Владимир Путин. Глава государства предложил
или увеличить выплаты на объем НДФЛ, или освободить людей от этого налога.
Партийный проект "ЕР" "Здоровое будущее"
направлен на получение гражданами доступной и качественной медпомощи,
совершенствование системы высокотехнологичной медицины и пропаганду здорового
образа жизни.
Одно из главных направлений работы проекта – развитие сети
детских медицинских учреждений, совершенствование школьной медицины.