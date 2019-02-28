Единая Россия обратилась в Генпрокуратуру после падения льда на трехлетнего мальчика в Рязани. Партия требует найти и наказать виновных.

"Единая Россия" обратилась в Генпрокуратуру послепадения льда на трехлетнего мальчика в Рязани. Партия требует найти и наказатьвиновных.Координатор партийного проекта "Школа грамотногопотребителя" Александр Козлов просит прокуратуру расследовать этот вопиющийслучай, найти виновных и добиться, чтобы они понесли справедливое наказание."Необходимосделать все возможное, чтобы подобное впредь не повторялось. Это, скорее всего,разгильдяйство коммунальных служб, которые вовремя не произвели очистку крышиздания", – сказал единоросс.Он напомнил, что проблемы с очисткой крыш от снега и льдавозникают каждую зиму, активисты "Единой России" фиксируют это вразных регионах. К примеру, на днях в Саратове от падения сосульки погибла62-летняя женщина, ранее в том же городе пострадал 12-летний подросток.Важно, чтобы проблема была решена на системном уровне, авиновные были наказаны."Школа грамотного потребителя" провела в феврале в российскихрегионах мониторинг для оценки работыуправляющих компаний по очистке придомовых территорий и крыш зданий от снега ильда."Возможно, надо актуализировать стандарты уборки снега и сосулек, нехватает людей или средства, направленные на уборку, кто-то использует не поцелевому назначению", – предположил Козлов и напомнил, что наинтернет-платформе партии запущен опрос с той же целью – выявить и решитьпроблемы коммунальщиков.Напомним, накануне в Рязани в результате падения ледянойглыбы пострадал трехлетний ребенок. Сейчас мальчик находится в больнице, егожизни ничто не угрожает. Полиция завела уголовное дело, а по поручению исполняющегообязанности главы администрации города Сергея Карабасова во всех районахобластного центра назначена внеплановая проверка кровель зданий.Главная задача партийного проекта "Школа грамотногопотребителя" – помочь людям в реализации своих жилищных прав. Общественныйсовет проекта возглавляет глава наблюдательного совета Фонда содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.