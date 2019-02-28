Единая Россия обратилась в Генпрокуратуру после
падения льда на трехлетнего мальчика в Рязани. Партия требует найти и наказать
виновных.
"Единая Россия" обратилась в Генпрокуратуру после
падения льда на трехлетнего мальчика в Рязани. Партия требует найти и наказать
виновных.
Координатор партийного проекта "Школа грамотного
потребителя" Александр Козлов просит прокуратуру расследовать этот вопиющий
случай, найти виновных и добиться, чтобы они понесли справедливое наказание.
"Необходимо
сделать все возможное, чтобы подобное впредь не повторялось. Это, скорее всего,
разгильдяйство коммунальных служб, которые вовремя не произвели очистку крыши
здания", – сказал единоросс.
Он напомнил, что проблемы с очисткой крыш от снега и льда
возникают каждую зиму, активисты "Единой России" фиксируют это в
разных регионах. К примеру, на днях в Саратове от падения сосульки погибла
62-летняя женщина, ранее в том же городе пострадал 12-летний подросток.
Важно, чтобы проблема была решена на системном уровне, а
виновные были наказаны.
"Школа грамотного потребителя" провела в феврале в российских
регионах мониторинг для оценки работы
управляющих компаний по очистке придомовых территорий и крыш зданий от снега и
льда.
"Возможно, надо актуализировать стандарты уборки снега и сосулек, не
хватает людей или средства, направленные на уборку, кто-то использует не по
целевому назначению", – предположил Козлов и напомнил, что на
интернет-платформе партии запущен опрос с той же целью – выявить и решить
проблемы коммунальщиков.
Напомним, накануне в Рязани в результате падения ледяной
глыбы пострадал трехлетний ребенок. Сейчас мальчик находится в больнице, его
жизни ничто не угрожает. Полиция завела уголовное дело, а по поручению исполняющего
обязанности главы администрации города Сергея Карабасова во всех районах
областного центра назначена внеплановая проверка кровель зданий.
Главная задача партийного проекта "Школа грамотного
потребителя" – помочь людям в реализации своих жилищных прав. Общественный
совет проекта возглавляет глава наблюдательного совета Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.