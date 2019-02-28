Вячеслав и Лада Фетисовы были признаны Надежной парой на ежегодной церемонии Пара года, которую провел журнал Moda Topical. А после награждения с прославленным спортсменом, депутатом и его очаровательной супругой встретился корреспондент Дни.Ру.

Вячеслав и Лада Фетисовы были признаны "Надежной парой" на ежегодной церемонии "Пара года", которую провел журнал Moda Topical. А после награждения с прославленным спортсменом, депутатом и его очаровательной супругой встретился корреспондент "Дни.Ру".Громкая тема последних дней – избитая до полусмерти актером Маратом Башаровым жена. Для Лады и Вячеслава Фетисова, которые в этом году отметят "жемчужную" – 30 лет вместе! – свадьбу, подобная ситуация немыслима."Этот поступок унижает мужчину, – жестко приложил драчуна Фетисов. – Я сам вырос в жесткой спортивной семье, и с детства усвоил: даже если женщина что-то сделала не так, то изначально не прав мужчина! Женщину никогда нельзя не только ее бить, но даже повышать голос. Женщин – сестер, матерей, дочерей – надо беречь, потому что они априори слабее нас. Я не знаю, что произошло в семье Башарова, какие эмоции им двигали, но сам бы так никогда не поступил".Вячеслав Александрович признался, что иногда, недовольный чем-то, может уйти спать в другую спальню. Но жена тут же идет следом, потому что все понимают – ссоры ни к чему. А уж о том, чтобы уйти из дома, никто никогда не мог и помыслить.Этот год для четы Фетисовых дважды юбилейный – помимо круглой годовщины совместной жизни, 60-летие отметит Лада. "Я попросила мужа побыть в этот день вдвоем, сбежать ото всех, а друзей – человек 15 – мы позже соберем", – рассказала супруга хоккеиста в интервью "Дни.ру".А сам он вспомнил, как делал предложение Лады: "Мы жили вместе уже лет 7 к этому моменту, а потом я вдруг сказал: "Мы идем в загс", – улыбается. – Гуляли скромно, без всяких лимузинов. Наверное, поэтому и живет в мире и ладу столько лет",