Прежняя территориальная схема работы с мусором некачественно проработана, а региональный оператор к новой не готов.

Прежняя территориальная схема работы с мусором некачественно проработана, а региональный оператор к новой не готов.На новую систему работы с коммунальными отходами перешло уже 70 регионов. В 15 областях решили отсрочить эти изменения.Сложности переходаОтложили «перемены» и в нашей области - в том числе из-за того, что прежняя территориальная схема работы с мусором некачественно проработана, а региональный оператор к новой не готов.Однако федеральные власти этим недовольны. Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от генпрокурора Юрия Чайки проверить обоснованность задержек перехода на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами в тех регионах, которые его отложили.А чтобы руководителям регионов было впредь неповадно затягивать с переводом мусорной отрасли на новые законодательные рельсы, премьер-министр посоветовал придать губернаторам «правильную индикацию» и заставить их «определяться быстрее».При этом Дмитрий Медведев заявил, что вновь хочет скорректировать законодательство, установив предельный срок для перехода на новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Глава правительства заявил, что федеральный центр сделал всё от него зависящее, а сложности изменений объяснил политическими причинами.«Всякого рода решения, направленные на то, чтобы всё это отсрочить в непонятном направлении, ни к чему хорошему не приведут, даже если это в какой-то момент кажется тому или иному руководителю целесообразным по каким-то политическим причи­нам», - сказал Дмитрий Медведев.Руководство области заявило, что будет полностью готово к переходу на работу по новому законодательству только лишь к началу следующего года. Ускорят ли этот процесс в связи с заявлением Дмитрия Медведева - пока неизвестно.Ответственный подходТак почему же региональные власти не смогли перейти на новую схему обращения с мусором вовремя?«Цель реформы - наладить сортировку ТКО и в последующем их обрабатывать. Её проведение ставит перед властями региона серьёзные вопросы. Ключевой из них - скорректировать территориальную схему обращения с отходами. В ней должны учесть мусоросортировочные и мусороперерабатывающие предприятия, которые необходимо построить в области. Кроме того, в схеме должны грамотно выстроить логистику, пересмотреть морфологию перерабатываемого мусора. Сейчас специалисты собирают первичную информацию от муниципалитетов и мусоровывозящих компаний. Это необходимо, чтобы учесть все «точки на карте» на местах, чтобы иметь полную и достоверную картину о каждом адресе, где мусор складируют и перерабатывают, о транспортных потоках, мусороперевозчиках», - заявил врио заместителя главы региона Александр Байер.Врио вице-губернатора пояснил, что завозить мусор из других регионов в нашу область было возможным по схеме обращения с отходами, принятой прежним руководством областной администрации.«Ещё в декабре глава региона потребовал выявить и исключить в действующей схеме «иногородний» мусор. Приняв новую схему, мы уберём из неё «пункты», по которым можно было транспортировать к нам отходы из соседних областей», - объяснил Александр Байер.По поводу количества региональных операторов по обращению с отходами Александр Байер выразил своё мнение так:«Если будет только один региональный оператор, это не даёт возможности манёвра. Это монополия, а монополия всегда несёт сложности для экономики. Кроме того, мы ставим знак равенства между понятиями «оператор» и «инвестор», - продолжил пояснять врио вице-губернатора. - Сейчас мы изучаем опыт регионов, которые уже изменили систему, опыт частных компаний - региональных операторов. Думаю, операторов должно быть не менее 3-х, они должны быть компаниями с мощной базой, опытом, ресурсами. Моё мнение - необходимо, чтобы частный бизнес участвовал в этой схеме».Несанкционированными свалками, которых в области большое количество, как раз должен будет заняться региональный оператор, который по закону обязан в течение 14 дней установить «автора» незаконной свалки и принудить её ликвидировать. Если организатора свалки не нашли - оператор ликвидирует её за свой счёт своими силами.Одним из новшеств будет онлайн-часть областной схемы обращения с отходами, которая даст прозрачную картину деятельности по сбору, переработке и утилизации ТКО. Куда едет каждый мусоровоз, можно будет отследить в онлайн-режиме. Таким образом, угрозу «складирования под берёзу» ликвидируют техническим методом.«Схема обращения с отходами - это документ, который всегда вызывает дискуссии, он живой, изменяющийся и, в итоге, представляет собой сумму компромиссов. Мы открыты для диалога с общественностью. Сама схема будет обязательно публичной, открытой для всеобщего обсуждения», - подытожил Александр Байер.КомментарийПресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова:«Премьер-министр говорит о важности и сложности проводимых изменений и в связи с этим - о большой ответственности руководителей субъектов Российской Федерации за её реализацию. До 1 марта администрация области должна была сформировать план мероприятий по переходу к работе по обращению с ТКО региональным оператором и согласовать его. 29 января план передали в Министерство природных ресурсов и экологии РФ».