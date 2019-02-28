Из хранилищ Центробанка Венесуэлы неделю назад с помощью спецтранспорта были вывезены 8 тонн золота.

Из хранилищ Центробанка Венесуэлы неделю назад с помощью спецтранспорта были вывезены 8 тонн золота. Это было проделано в тот момент, когда глава банка Каликсто Ортега был в зарубежной поездке, передает ТАСС.О том, где сейчас находится золото, информации нет. Оппозиционный депутат национальной ассамблеи Анхель Альварадо считает, что увезшие золото личности планируют тайно продать его за границу. Центробанк эту информацию не комментирует.Ранее сообщалось, что компания Noor Capital из ОАЭ купила у властей Венесуэлы три тонны золота. При этом не были нарушены никакие международные правила. Стоимость одного килограмма золота составляет 37 тысяч евро.