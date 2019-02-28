Американская актриса Лиза Шеридан скончалась в возрасте 44 лет. Она получила известность благодаря роли в научно-фантастическом телесериале Нашествие.

Американская актриса Лиза Шеридан скончалась в возрасте 44 лет. Она получила известность благодаря роли в научно-фантастическом телесериале "Нашествие".Трагическую новость сообщил менеджер звезды Митч Клем. "Лиза ушла из жизни в понедельник. Ее обнаружили в доме в Новом Орлеане. Причина смерти пока остается неизвестной. Мы ожидаем решения коронера", – отметил он.Мужчина добавил, что родственники и близкие друзья актрисы были ошарашены этим известием. "Окружающие ее искренне любили. Мы убиты горем", – признался Клем. Он уверен, что 44-летняя знаменитость "не могла совершить самоубийство".Новость также прокомментировала и коллега Шеридан. Актриса Донна Д’Эррико поделилась своими мыслями на странице в Facebook. "Я только что узнала страшную новость: моя подруга Лиза умерла. Я до сих пор не могу в это поверить. Мы работали вместе на протяжении пяти лет и были очень близки", – написала она. Д'Эррикко отметила, что звезда сериала "Нашествие" была "добрым и мягким человеком, который излучал свет всегда и везде, даже в самые тяжелые времена".Напомним, Лиза Шеридан начала актерскую карьеру более двадцати лет назад. Артистка приняла участие в съемках различных фильмов и телесериалов. Она сыграла в таких популярных шоу, как "Нашествие", "C.S.I.: Место преступления Майами" и "Тем не менее король".