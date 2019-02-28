Во время прямого эфира корреспондент телеканала CBS Крис Гловер попал в весьма неприятную ситуацию: канадский комик Бойд Бэнкс подошел к журналисту сзади и лизнул его ухо. Видеозапись случившегося быстро распространилась по Сети.

Во время прямого эфира корреспондент телеканала CBS Крис Гловер попал в весьма неприятную ситуацию: канадский комик Бойд Бэнкс подошел к журналисту сзади и лизнул его ухо. Видеозапись случившегося быстро распространилась по Сети.Инцидент произошел, когда репортер снимал сюжет в баре. Внезапно артист подошел к нему сзади, облизал его ухо и несколько раз поцеловал. Как утверждает журналист, в тот момент он почувствовал сильный запах алкоголя.Корреспондент быстро закончил репортаж и в спешке покинул бар, так как беспокоился, что ситуация может повториться. После этого Крис Гловер обратился в полицию с заявлением.Сам комик Бойд Бэнкс уже принес извинения журналисту. Он также попросил прощения у всех канадских зрителей, которые смотрели прямой эфир. Артист назвал себя "идиотом, которому нет оправдания", передает .