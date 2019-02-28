Эксперт – это уникальная профессия, требующая постоянного самообразования, совершенствования знаний и умений. Работа эксперта интересна, разнообразна, очень ответственна и, что самое главное, востребованна.

История экспертно-криминалистической службы МВД России ведет свое начало с 1919 года, когда в Уголовном розыске был создан Кабинет судебной экспертизы.Во Владимирской области экспертно-криминалистическая служба образована в марте 1945 года. Первым экспертом был назначен выпускник Высшей школы НКВД лейтенант милиции Бакнин Михаил Глебович.За время своего становления подразделение претерпело множество изменений. На сегодняшний день Экспертно-криминалистическая служба является одной из ведущих служб УМВД России по Владимирской области и вносит весомый вклад в раскрытие преступлений, совершенных на территории региона. Служба постоянно развивается. Осваиваются новые виды судебных экспертиз, востребованные оперативно-следственной практикой.На вооружении экспертов самые передовые средства науки и техники. В настоящее время силами сотрудников ЭКЦ выполняется 40 видов судебных экспертиз, в том числе традиционных и специальных видов. В 2015 году введена в эксплуатацию ДНК-лаборатория, в 2016 г. – начато производство фото- и видеотехнических экспертиз, в 2017 г. – строительно-технических, проводится обучение специалиста для проведения психофизиологических экспертиз.Сотрудники ЭКЦ практически полностью обеспечивают потребности оперативных и следственных подразделений всех правоохранительных органов Владимирской области в проведении экспертных исследований.Эксперт – это уникальная профессия, требующая постоянного самообразования, совершенствования знаний и умений. Работа эксперта интересна, разнообразна, очень ответственна и, что самое главное, востребованна.От тщательности, добросовестности и профессионализма специалиста- эксперта во многом зависит результат - раскрытие преступления.Начальник ЭКЦ УМВД Росси по Владимирской области полковник полиции Игорь Владимирович ПавловВ этот день особо хочется обратиться к ветеранам экспертной службы, которые внесли значительный вклад как в борьбу с преступностью и поддержание законности на территории области, так и в становление службы и ее сотрудниковЖелаю личному составу, ветеранам экспертной службы здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в благородном и ответственном деле служения Отечеству.Уверен, что опыт, компетентность,профессионализм, честное и добросовестное отношение к делу, а также приверженность к замечательным традициям наших предшественников позволят нам и впредь добиваться намеченных целей.Одно из важнейших подразделений полиции, где трудятся профессионалы высокого класса. Благодаря их участию удается раскрывать самые сложные, неочевидные преступления (Гороховецкий район)Сами криминалисты говорят, что всегда есть «свидетели» - следы, оставленные на месте преступления, различные вещественные доказательства. Эти «свидетели» специалистам могут поведать очень многое о событии преступления, о личности преступника.- Любое уголовное дело начинается с нас и нами заканчивается,- рассказали гороховецкие эксперты-криминалисты. - Мы в числе первых выезжаем на место преступления и собираем улики, которые на завершающем этапе будут предъявлены в суде в качестве доказательств вины подсудимого.В настоящее время в отделении МВД России по Гороховецкому району трудятся два эксперта-криминалиста: капитан полиции Андрей Абросимов и лейтенант полиции Сергей Илюшин. Несмотря на малочисленный состав подразделения, сотрудникам экспертно-криминалистической группы удалось добиться высоких результатов в оперативно-служебной деятельности.Андрей Владимирович Абросимов начал свою трудовую деятельность в службе участковых уполномоченных. Работа ему нравилась, но хотелось чего-то другого.– Когда мне предложили должность эксперта-криминалиста, я с радостью согласился, поняв, что именно следов, различных видов экспертиз мне и не хватало! – вспоминает полицейский.Сергей Илюшин - молодой сотрудник экспертно-криминалистической группы также пришел на эту службу из другого подразделения:- С детства у меня была тяга к точным наукам, а работа эксперта подходит именно для людей с таким складом ума. Конечно, это очень интересная работа, требующая новых знаний, в какой-то степени азартная. Порой бывают экспертизы, объекты которых ранее не встречались. Приходится обращаться к помощи более опытных коллег, начинается «мозговой штурм», но мы всегда справляемся с поставленной задачей - ведь мы же эксперты-криминалисты!По следам и отпечаткам пальцев… (Гусь-Хрустальный район)Экспертно-криминалистическое отделение в межмуниципальном отделе МВД России «Гусь-Хрустальный» возглавляет майор полиции Денис Федорович Кукушкин - коренной гусевчанин, окончивший Гусевский стекольный колледж.Денис Кукушкин начал службу в милиции в звании рядового в Отделе вневедомственной охраны, получил высшее образование во Владимирском госуниверситете и через 7 лет, в 2009 году, уже лейтенантом милиции был принят на должность эксперта 6-го отдела экспертно-криминалистического центра при областном УВД. Прошел обучение в Саратовском юридическом институте МВД России и Волгоградской академии МВД России. Три года занимал должность старшего эксперта и уже около двух лет возглавляет экспертно-криминалистическое отделение МО МВД России «Гусь-Хрустальный», сменив на этом посту ветерана ОВД подполковника полиции в отставке О.В. Балашова.Полученные навыки помогли Денису Федоровичу досконально освоить азы экспертной работы. Если заглянуть в рабочий чемоданчик, который есть у каждого эксперта, то можно увидеть слесарные и столярные принадлежности, дактилоскопические порошки, химические реагенты, ультрафиолетовые осветители и многое другое. Если сравнить содержание современного чемодана эксперта с тем, который хранится в Музее милиции, то можно убедиться, что прогресс в оснащении экспертов-криминалистов шагнул далеко вперед. Еще 10 лет назад в работе использовалась обычная пишущая машинка, пленочные фотоаппараты, компьютерная техника вместе с электронной базой отпечатков только-только внедрялась. Да и микроскопы сейчас значительно совершеннее, как и дактилоскопические порошки, в которые добавляются люминесцентные вещества, видимые в ультрафиолете…Эксперты-криминалисты участвуют в раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых Гусь-Хрустальном районе. Их работа начинается с обнаружения и изъятия следов на месте происшествия, которые изучаются, сравниваются с электронными базами данных, а затем в заключении даются ответы на вопросы, поставленные дознавателями и следователями. Работа экспертов очень сложна и ответственна. В отделении сейчас четверо сотрудников: начальник - майор полиции Д.Ф. Кукушкин, старший эксперт - старший лейтенант полиции М.Е. Горишковская, эксперты - старший лейтенант полиции С.А. Чубаров и лейтенант полиции В.О. Разуваев.В Музее межмуниципального отдела истории экспертно-криминалистического отделения посвящена очень интересная экспозиция. На счету этой службы множество интересных эпизодов, принесших важные результаты в раскрытии преступлений.Например, несколько лет назад около одного из кафе города был избит и ограблен мужчина. На основании показаний потерпевшего были определены предметы посуды, которыми пользовались участники конфликта. По отпечаткам пальцев рук на бутылках и стаканах через электронную базу данных были установлены личности граждан, совершивших это преступление.В прошлом году при расследовании серии краж из дачных домиков по следам пальцев рук эксперты смогли установить, что все эти преступления совершил один и тот же человек. В итоге злоумышленник был заключен под стражу и осужден.В 2018 году, когда была совершена серия краж из нескольких торговых точек, экспертом, благодаря многолетнему опыту, среди множества отпечатков были обнаружены именно те следы пальцев, которые оставил злоумышленник. Преступление было раскрыто. Мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы был привлечен к уголовной ответственности.Перечисление подобных эпизодов можно продолжать бесконечно. За 100 лет общей истории экспертно-криминалистической службы России их накопилось немало.Пожелаем всем сотрудникам ЭКЦ новых успехов в их работе!Это уникальная работа! (Ковровский район)Работу сотрудников экспертно-криминалистической службы по праву можно назвать уникальной. Чтобы хорошо ее выполнять, экспертам необходимо владеть глубокими знаниями. Достаточно часто им приходится работать в трудных условиях. Эксперты первыми выезжают на место происшествия в составе следственно-оперативной группы. Эксперты-криминалисты используют в своей повседневной работе последние научные достижения, современную технику и спецоборудование.Возглавляет экспертно-криминалистический отдел МО МВД России «Ковровский» майор полиции Игорь Владимирович Лунев, который посвятил работе в экспертной службе более 20 лет.Только в 2018 году эксперты-криминалисты межмуниципального отдела осуществили более 1100 выездов в составе следственно-оперативных групп с целью осмотра мест происшествий, произвели 2040 экспертиз и 137 предварительных исследований.С целью раскрытия преступлений сотрудниками экспертно-криминалистического отдела ведется активная работа по формированию, ведению и использованию специальных учетов, картотек. Так, в результате проверок следов и прочих объектов по криминалистическим учетам, дана информация о возможной причастности лиц к совершению 137 преступлений. На основе экспертных заключений ковровскими полицейскими раскрыто 200 преступлений.Работа очень интересная, интеллектуальная, не рутинная! (Кольчугинский район)В экспертно-криминалистической группе ОМВД России по Кольчугинскому району служат двое замечательных сотрудников: начальник - капитан полиции Алексеев Александр Аркадьевич и эксперт - капитан полиции Кабакин Антон Павлович.Александр Алексеев начал службу в органах внутренних делв 2006 году в должности помощника следователя СО при ОВД Кольчугинского района, затем перевелся в дежурную часть на должность помощника оперативного дежурного, также служил дежурным в ИВС. В 2009 году Александр принял решение продолжать службу в экспертно-криминалистическом отделе. Отзываясь о своей работе, он говорит так: «Работа очень интересная, интеллектуальная, не рутинная. Каждый раз изучаю что-то новое. У нас небольшой коллектив, сотрудники работают сплоченно, помогают и подсказывают друг другу. Можно обратиться по любому вопросу зная, что коллеги никогда не подведут. Стараемся работать на улучшение, стремимся стать лучшими в области».Антон Кабакин поступил на службу в милицию в 2010 году. Начал с роты ППС ОВД по Кольчугинскому району. Через несколько месяцев перевелся в ДПС ГИБДД на должность инспектора. В 2014 году Антон Павлович, поняв, что экспертно-криминалистическая служба – это то направление, которое ему по-настоящему интересно, сменил направление деятельности.- Перевелся потому, что меня очень заинтересовала специфика работы: очень интересно выявлять следы на месте преступления, а затем работать с ними. Я занимаюсь в основном, трассологическими экспертизами. Конечно, они требуют кропотливости, но назвать работу скучной точно нельзя, - отмечает капитан полиции.Коллеги характеризуют экспертов-криминалистов только с хорошей стороны, отмечая что офицеры всегда помогут, подскажут, быстро и качественно проведут необходимые исследования.Среди отзывов можно услышать и такие: «Хорошо выполняю свою работу, ответственные сотрудники, специалисты своего дела. Накопительные базы, которые ведут эксперты-криминалисты, способствуют увеличению количества раскрытых преступлений. С такими людьми, как наши эксперты, надежно!».Чтобы хорошо выполнять ее, работнику необходимо владеть глубокими знаниями, всегда быть готовыми работать в трудных условиях (Муромский район)Более 11 лет экспертно-криминалистическим отделом Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» руководит подполковник полиции Сергей Львович Александров. Он начал службу в органах внутренних дел с должности участкового инспектора. В 1998 году был переведен на должность эксперта, а в 1998 году - на должность заместителя начальника, и уже в 2007 году возглавил экспертно-криминалистический отдел.В его подчинении – старший эксперт майор полиции Наталья Розанова, эксперты капитаны полиции Юрий Додонов и Андрей Чижов. Это сплоченный, грамотный коллектив, где каждый отвечает за возложенную на него обязанность.Работу сотрудников экспертно-криминалистической службы можно назвать уникальной и сложной. Чтобы хорошо выполнять ее, работнику необходимо владеть глубокими знаниями, всегда быть готовыми работать в трудных условиях – в любую погоду и в любое время суток на улице. Это связано с особенностями их деятельности, ведь они первыми выезжают на место происшествия в составе следственно-оперативной группы. По отпечаткам пальцев, оставленным на месте преступлений, устанавливают подозреваемых лиц. Кроме того, в обязанности эксперта входит также составление фоторобота подозреваемого.Многое изменилось с момента создания ЭКЦ. Экспертная служба развивается вместе с техническим прогрессом. Современные эксперты-криминалисты являются высокопрофессиональными специалистами, используют в своей повседневной работе современную технику и спецоборудование.- Криминалистика затягивает. Начав однажды работать в этом направлении, уже не сможешь относиться к работе просто как к работе. Это становится образом жизни: всегда стремишься узнавать что-то новое, применять в своей работе, - говорит Сергей Александров. – Всем коллегам в профессиональный праздник желаю, чтобы это желание никогда не пропадало!Многие судят о нашей работе по телесериалам, но романтика фильмов не всегда совпадает с действительностью (Петушинский район)Экспертно-криминалистическая группа ОМВД России по Петушинскому району имеет богатую историю. У истоков службы стояли замечательные люди и столь же замечательные специалисты Е.И.Черняков, С.И. Фролов, А.А. Кутафин, И.Г. Танин, В.В. Горбунов, Т.В. Линькова.Традиции про­фессионализма в отделении сохраня­ют и сейчас.Под руководством Натальи Петровны Крайновой - опытного сотрудника с 17-летним стажем - трудятся профессионалы своего дела: майор полиции Алексей Журавлев, который на этой службе уже 20 лет и майор полиции Олег Бобылев, посвятивший службе более 13 лет.- Многие судят о нашей работе по телесериалам, но романтика фильмов не всегда совпадает с действительностью, - рассказывает начальник экспертно-криминалистической группы ОМВД России по Петушинскому району подполковник полиции Наталья Крайнова. - Это в фильмах эксперты-кри­миналисты щеголяют в белых халатах. В жизни иначе: довольно часто им приходится работать в трудных условиях – в любую погоду и в любое время суток на улице. Сотрудники подразделения входят в состав следственно - оперативных групп, принимают непосредственное участие в осмотрах мест происшествия.- Осматривая место совершения преступления, иногда собираем буквально по крупицам оставленные злоумышленниками следы, зачастую неразличимые невооруженным глазом. А любая экспертиза - это маленькое научное исследование, достаточно сложный процесс, требующий от эксперта особой внимательности, аккуратности и терпения, - увлеченно рассказывает руководитель экспертного подразделения.Энергию и силу сотрудники подразделения черпают в семье и любимых увлечениях. Стремление к новым достижениям дают дети, супруги, друзья.В 2018 году эксперты- криминалисты ОМВД России по Петушинскому району приняли участие в производстве более 360 процессуальных действий и проведении свыше 320 оперативно-розыскных мероприятий. Проверки по экспертно-криминалистическим учетам следов и объектов, изъятых с мест происшествий, способствовали раскрытию и расследованию более 70 преступлений.- Мы много знаем и много умеем, но работаем над тем, чтобы знать и уметь еще больше, - отмечает Наталья Крайнова.Эксперты-криминалисты ОМВД России по Петушинскому району поздравляют со 100-летним юбилеем экспертно-криминалистической службы МВД России уважаемых ветеранов и действующих сотрудников, желают успехов и признания в нелегкой, но такой интересной и важной работе, счастья и радости семьям и близким!Весомый вклад в дело борьбы с преступностью (Судогодский район)Многие годы экспертно-криминалистическую деятельность на территории Судогодского района осуществляли сотрудники экспертно-криминалистического центра УМВД России по Владимирской области. С 2003 года на территории района работал заместитель начальника 6 отдела экспертно-криминалистического центра УМВД России по Владимирской области подполковник полиции Владимир Александрович Пенков, представитель милицейской династии Пенковых. Общий стаж службы отца, сына и внука составляет почти 60 лет.С 2013 года в состав группы экспертов-криминалистов Отдела входил капитан полиции Александр Владимирович Лукьянов, очень хорошо знающий обстановку на территории Судогодского района благодаря семнадцатилетнему опыту работы в патрульно-постовой службе и службе участковых уполномоченных ОМВД России по Судогодскому районуС марта 2017 года в штате ОМВД России по Судогодскому району появилось самостоятельное подразделение экспертно-криминалистической группы, в которую пришли молодые эксперты-криминалисты лейтенант полиции Светлана Тишкина и лейтенант полиции Василий Селезнев.Несмотря на небольшой опыт работы в этой службе, молодые специалисты провели немало экспертиз, с помощью которых были установлены лица, причастные к совершению преступлений.Василий Селезнев, с 2018 года назначенный на должность начальника экспертно-криминалистической группы, принимает активное участие в профориентационных мероприятиях, проводимых со студентами техникума и учащимися школ города Судогды и Судогодского района. Его рассказы ребята всегда слушают с интересом, многие «загораются» мечтой о службе в экспертно-криминалистическом подразделении.Сегодня личный состав экспертно-криминалистической группы ОМВД России по Судогодскому району выполняет важную работу по раскрытию преступлений и вносит весомый вклад в дело борьбы с преступностью.Качественный осмотр места происшествия – это основа, на которой впоследствии строится все раскрытие и расследование преступлений (Юрьев-Польский район)В экспертно-криминалистическую группу ОМВД России по Юрьев-Польскому району входят два сотрудника: начальник майор полиции Василий Васильевич Денисов и эксперт-криминалист старший лейтенант полиции Мария Владимировна Цепляева.Родиной Марии Владимировны являет город Владимир, именно там она родилась и закончила общеобразовательную школу. Еще в старших классах школы Мария выбрала профильное обучение по военно-техническому направлению. После окончания общеобразовательной школы, юная девушка обратилась в УМВД России по г. Владимиру, где ей предложили несколько вариантов для дальнейшего обучения. Подумав, девушка отдала свое предпочтение Санкт-Петербургскому университету МВД по специальности - судебная экспертиза. Родители, не имевшие дело со службой, были против такого желания дочери, но не стали препятствовать ее выбору.Поступив в университет МВД, Мария оказалась далеко от дома, первое время долго привыкала к распорядку, но, преодолев все тяготы, в 2014 году получила диплом о высшем образовании, а вместе с ним - и звание лейтенанта полиции. Вернувшись домой после обучения, Мария Владимировна была направлена для прохождения службы в г. Юрьев-Польский. Именно здесь с 2014 года началась ее трудовая деятельность в должности эксперта-криминалиста.Участие в осмотрах мест происшествия, в других следственных действиях и оперативных меро­приятиях, сбор и исследование доказательств - всё это входит в обязанности Марии Владимировны. Старший лейтенант полиции выезжает вместе со следственно-оперативной группой на места происшествий, где занимается фотофиксацией обстановки, обнаружением видимых и выявлением невидимых следов, таких, как отпечатки пальцев, следы обуви, взлома и другие.Мария Владимировна считает, что качественный осмотр места происшествия – это основа, на которой впоследствии строится все раскрытие и расследование преступлений.- Ког­да ты по­ни­маешь, что результат твоего труда помог в раскрытии преступления, получаешь огромное моральное удовлетворение, - отмечает эксперт-криминалист.