Специалисты из Университета Квинсленда поведенческих наук в Австралии рассказали, как секс может повлиять на сон. Они утверждают, что две трети людей спят лучше, если перед отдыхом они занимались любовью.

Специалисты из Университета Квинсленда поведенческих наук в Австралии рассказали, как секс может повлиять на сон. Они утверждают, что две трети людей спят лучше, если перед отдыхом они занимались любовью.Ученые провели масштабное исследование, в ходе которого выяснили, что оргазм перед сном может повысить уровень гормона окситоцина, который вызывает чувство удовлетворения и снижает тревогу. Кроме того, он помогает понизить уровень кортизола – гормона стресса. Благодаря этому человек быстрее расслабляется и крепче спит.Специалисты также установили, что люди, которые хорошо спят, чаще остальных вступают в половой акт. К такому выводу ученые пришли, опросив женщин старше пятидесяти лет. Оказалось, что те, кто отдыхал менее семи часов в день, реже говорили о своей сексуальной активности, чем те, кто спал в среднем восемь часов в день, сообщает .Ранее исследователи из Королевского университета в Белфасте в Северной Ирландии заявили, что регулярные занятия любовью могут быть очень полезны для здоровья. Ученые утверждают, что у мужчин 40-55 лет, которые ведут активную половую жизнь, снижается риск возникновения болезней сердечно-сосудистой системы. А для пациентов, страдающих от сахарного диабета, занятия сексом помогают поддерживать инсулин в норме.