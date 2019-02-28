Индия и Пакистан закрывают воздушное пространство в районе Кашмира. Этим утром индийские ВВС сбили пакистанский истребитель F-16. Исламабад, в свою очередь, сообщил об уничтожении двух индийских самолетов. В ведомстве также заявили о нанесении авиаудара по целям в Кашмире.

Индия и Пакистан закрывают воздушное пространство в районе Кашмира. Этим утром индийские ВВС сбили пакистанский истребитель F-16. Исламабад, в свою очередь, сообщил об уничтожении двух индийских самолетов. В ведомстве также заявили о нанесении авиаудара по целям в Кашмире.Это самое масштабное столкновение армий двух стран в нынешнем тысячелетии. В ответ на вчерашние авианалеты индийских ВВС на лагеря боевиков в Пакистане, Исламабад демонстративно и убедительно ответил воздушной атакой по Индии. Били рядом с базой индийских военных. Как заявляют — для острастки."Это демонстрация нашего потенциала и нашей воли. Мы не хотим эскалации. Теперь очередь за Индией, они должны решить, пойдут ли они предложенным нами путем. Этот регион нуждается в мире", — заявил глава пресс-службы пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур.Индия не заставила себя долго ждать — в Пакистан отправились несколько истребителей. Во время перехвата авиация Пакистана, по словам официальных источников, сбила два индийских самолета."Один упал на территории Азад Кашмира, другой — в районе линии контроля", — сообщил в своем Twitter Асиф Гафур.В качестве доказательства успешного отражения индийской агрессии пакистанские СМИ демонстрируют кадры видеосъемки. Однако пользователи индийских соцсетей выяснили, что это съемка 2016 года, когда индийский самолет потерпел крушение на своей территории. Позже Исламабад распространил фото и видео захваченного в плен индийского пилота. Сообщается, что это Абхинандан Вартхаман, командир экипажа МиГ-21. Дели вынужден реагировать. Такой ответной реакции Пакистана на вчерашние авиаудары здесь, похоже, не ожидали."Это не было военной операцией. Удар был направлен исключительно на инфраструктуру террористов, чтобы предотвратить новую террористическую атаку в Индии. Мы не хотим дальнейшей эскалации конфликта", — объясняет Сушма Сварадж, министр иностранных дел ИндииИндия и Пакистан закрыли воздушное пространство над приграничным штатом Джамму и Кашмир. Армии двух стран находятся в состоянии полной боевой готовности. Если это настоящая, а не информационная война между двумя ядерными державами, то сегодня мир понял, где находится самая взрывоопасная точка на планете.Индия и Пакистан слишком долго копили взаимные обиды и наращивали мощь вооруженных сил. Теперь все зависит от воли руководства двух стран: кто первый — Дели или Исламабад — готов пойти на попятную и не делать следующего шага.