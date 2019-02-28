Десятки человек погибли и пострадали в результате аварии и пожара на вокзале в Каире. Поезд вышел из депо и на большой скорости столкнулся с крытой платформой. Произошел взрыв, огонь за
<a href="http://33live.ru/novosti/28-02-2019-katastrofa-na-vokzale-v-kaire-fotolenta.html" target="_blank">Катастрофа на вокзале в Каире. Фотолента</a> - Десятки человек погибли и пострадали в результате аварии и пожара на вокзале в Каире. Поезд вышел из депо и на большой скорости столкнулся с крытой платформой. Произошел взрыв, огонь за
[url=http://33live.ru/novosti/28-02-2019-katastrofa-na-vokzale-v-kaire-fotolenta.html]Катастрофа на вокзале в Каире. Фотолента[/url] - Десятки человек погибли и пострадали в результате аварии и пожара на вокзале в Каире. Поезд вышел из депо и на большой скорости столкнулся с крытой платформой. Произошел взрыв, огонь за