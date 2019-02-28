Британский принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон прибыли в Северную Ирландию с двухдневным визитом. Это оказался первый выход в свет пары после отпуска.

Британский принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон прибыли в Северную Ирландию с двухдневным визитом. Это оказался первый выход в свет пары после отпуска.В последнее время фокус внимания с Кейт Миддлтон и принца Уильяма сместился на его младшего брата, принца Гарри и его супругу, американскую актрису Меган Маркл. Дело в том, что совсем скоро они станут родителями. Несмотря на внушительный срок, Меган даже летала из Великобритании в Америку, где проводила традиционную вечеринку в честь будущего малыша. Говорят, у пары будет девочка, однако сами Гарри и Меган предпочитают не обсуждать эту тему.Недавно пара была с официальным визитом в Марокко, а вот Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в Северную Ирландию. Оказывается, о супругах ничего не было слышно в последнее время из-за того, что они взяли недельный отпуск. Все свободное время пара посвятила старшим детям: сыну Джорджу и дочери Шарлотте.Теперь же Кейт и Уильям вернулись к своим обязанностям. В Северную Ирландию они прибыли на два дня, но программа у них оказалась насыщенной. Герцог и герцогиня Кембриджские играли в футбол с детьми на стадионе "Уиндзор Парк", участвовали в гонках на каноэ и других спортивных состязаниях. А в конце дня Кейт сменила спортивную одежду на вечерний наряд и вместе с мужем отправилась в Empire Music Hall.появилась на публике в светло-зеленом блестящем платье с прозрачными рукавами и плиссированной юбкой длиной по щиколотку. Образ завершили распущенные волосы и скромные ювелирные украшения.Супруги поприветствовали присутствующих гостей со сцены, поблагодарили за прием и, уступив место музыкальной группе LARKS, отправились в паб, который находился там же, в концертном зале.Судя по фото, Кейт самостоятельно разливала пиво, а Уильям подшучивал над ней, пока та наполняла кружки. Кстати, муж Миддлтон и сам пригубил пенного напитка и снова отпустил какую-то шутку, отчего та расхохоталась.Потом герцоги Кембриджские побеседовали с гостями, среди которых были молодые предприниматели, политики и представители творческих профессий, сообщает .