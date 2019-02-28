В четверг, 28 февраля, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын начали второй день саммита. В настоящее время проходит встреча тет-а-тет, которая продлится около 45 минут.

В четверг, 28 февраля, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын начали второй день саммита. В настоящее время проходит встреча тет-а-тет, которая продлится около 45 минут. После главы двух государств продолжат переговоры в расширенном составе. Основные мероприятия второго дня саммита пройдут в отеле Sofitel Legend Metropole.Предполагается совместное подписание документов по итогам переговоров, после чего президент США Дональд Трамп даст пресс-конференцию, передает ТАСС.