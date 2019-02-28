Его приговорили к лишению свободы на 3 года в колонии строгого режима

Его приговорили к лишению свободы на 3 года в колонии строгого режимаВ Муроме местного жителя признали виновным в фиктивной постановке на учёт иностранного гражданина.В мае прошлого года 38-летний ковровчанина фиктивно поставил на учёт 11 граждан Республики Узбекистан. Он оформил на них специальные уведомления о прибытии, а также зарегистрировал иностранцев по месту своего жительства. При этом мужчина и не собирался поселять у себя мигрантов.Государственный обвинитель учёл тяжесть и общественную опасность совершенного деяния, поэтому предложил суду назначить злоумышленнику наказание в виде реального лишения свободы. Кроме того, у мужчины был неотбытый срок наказания за другие преступления.Его приговорили к лишению свободы на 3 года в колонии строгого режима.