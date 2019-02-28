К законопроекту о транспарентности в отношении Владимира Путина, подготовленному американскими конгрессменами, не стоит относиться серьезно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

К законопроекту о транспарентности в отношении Владимира Путина, подготовленному американскими конгрессменами, не стоит относиться серьезно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Законопроект он назвал русофобскими потугами и отметил, что в Кремле научились относиться к такому с иронией.Путин, по словам Пескова, вряд ли знает об этой инициативе, но если в СМИ появится соответствующее сообщение, "в дайджестах он ознакомится и с этой информацией".Песков также указал, что в США в последнее время "предпочитают очень много заниматься проблематикой" России, ее президента и других официальных лиц, словно "своих забот у них мало", передает "Интерфакс".Ранее сообщалось, что конгрессмены подготовили законопроект, согласно которому разведка должна предоставить данные о размере доходов и имуществе Владимира Путина.