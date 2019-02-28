Ведущий форвард лидера итальянского чемпионата Ювентуса португалец Криштиану Роналду пропустит ключевой матч клуба в Серии А против Наполи. Нападающий получил неприятное повреждение голеностопа в игре против Болоньи. Под вопросом и игра Лиги чемпионов.

Ведущий форвард лидера итальянского чемпионата "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду пропустит ключевой матч клуба в Серии "А" против "Наполи". Нападающий получил неприятное повреждение голеностопа в игре против "Болоньи". Под вопросом и игра Лиги чемпионов."Старая синьора", которая лидирует в первенстве страны, опережая идущий вторым "Наполи" на 13 очков, сыграет с главным преследователем 3 марта на его поле. Роналду точно не выйдет в составе "Юве", сообщает La Gazzetta Dello Sport. Но медики клуба пока не готовы прогнозировать состояние здоровья португальца в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико", который пройдет 12 марта в Турине.