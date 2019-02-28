Число заболевших корью в Крыму резко возросло. Власти
проводят экстренную вакцинацию жителей.
Число заболевших корью в Крыму резко возросло. Власти
проводят экстренную вакцинацию жителей.
В Крыму за последнюю неделю зарегистрировано 28 случаев
заболевания корью. Большинство заболевших в Симферополе
– дети.
"На 25 февраля зарегистрировано уже 28 случаев кори, в
том числе 13 детей", – сообщил представитель межрегионального управления
Роспотребнадзора по и Севастополю Олег Гончаренко. На территории
полуострова идет активная вакцинация жителей, передает со ссылкой на Крымское
информационное агентство.
Корь – острое инфекционное вирусное заболевание. Оно характеризуется высокой температурой – до 40,5° – воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной сыпью на коже.
Инфекция передается воздушно-капельным путем и при прямом контакте. Сыпь может появиться спустя 14 дней с момента воздействия вируса, при этом заболевшие заразны уже за четыре дня до ее появления. Вспышки приходятся на конец зимы и начало весны.
Единственный способ защиты от опасной болезни – двукратная вакцинация. Иммунитет сохраняется до 25 лет. Затем необходима новая прививка.
Чтобы остановить распространение инфекции, российские специалисты предлагают перенять опыт зарубежных стран и изменить график прививок. В России планируют внедрить собственную трехвалентную вакцину – она защитит от кори, паротита и краснухи.
Вспышки опасного заболевания зафиксированы не только в
. Инфекция распространяется также в Москве, Дагестане и Владимирской
области. В группе риска, в основном, дети. Эксперты уверены, что главная причина
распространения вируса, в том числе и в Крыму – массовые отказы от вакцинации.