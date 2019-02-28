Число заболевших корью в Крыму резко возросло. Власти проводят экстренную вакцинацию жителей.

Число заболевших корью в Крыму резко возросло. Властипроводят экстренную вакцинацию жителей.В Крыму за последнюю неделю зарегистрировано 28 случаевзаболевания корью. Большинство заразившихся в Симферополе– дети."На 25 февраля зарегистрировано уже 28 случаев кори, втом числе 13 детей", – сообщил представитель межрегионального управленияРоспотребнадзора по и Севастополю Олег Гончаренко. На территорииполуострова идет активная вакцинация жителей, передает со ссылкой на Крымскоеинформационное агентство.Корь – острое инфекционное вирусное заболевание. Оно характеризуется высокой температурой (до 40,5°), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной сыпью на коже.Инфекция передается воздушно-капельным путем и при прямом контакте. Сыпь может появиться спустя 14 дней с момента воздействия вируса, при этом заболевшие заразны за четыре дня до ее появления. Вспышки приходятся на конец зимы и начало весны.Единственный способ защиты от опасной болезни – двукратная вакцинация. Иммунитет сохраняется до 25 лет, затем необходима новая прививка.Чтобы остановить распространение инфекции, российские специалисты предлагают перенять опыт зарубежных стран и изменить график прививок. В России планируют внедрить собственную трехвалентную вакцину – она защитит от кори, паротита и краснухи.Вспышки опасного заболевания зафиксированы не только в. Инфекция распространяется в Москве, Дагестане и Владимирскойобласти. В группе риска в основном дети. Эксперты уверены: главная причинараспространения вируса, в том числе в Крыму, – массовые отказы от вакцинации.