С начала этого года рубль укрепился более чем на 5%, большую роль в этом сыграли растущие цены на нефть. На в марте все может резко измениться: Дональд Трамп затеял военную авантюру в Венесуэле. События на южноамериканском континенте грозят обернуться новым обвалом российской валюты.

С начала этого года рубль укрепился более чем на 5%, большуюроль в этом сыграли растущие цены на нефть. На в марте все может резкоизмениться: Дональд Трамп затеял военную авантюру в Венесуэле. События на южноамериканскомконтиненте грозят обернуться новым обвалом российской валюты.За два месяца рублю удалось отыграть резкий предновогодний скачок,когда цена за доллар вплотную приблизилась к 70 рублям. Сегодня американскаявалюта торгуется уже в пределах 66 рублей и в этом немалую роль сыгралиподскочившие цены на нефть, от которых на 90% зависит курс рубля. Россияпо-прежнему остается в большей степени сырьевой страной и продаваемые на Западуглеводороды приносят нам стабильный и постоянный доход.Понятно, что Европа и США делают все возможное, чтобы сбитьцены на нефть и газ. К примеру, Дональд Трамп уже навязал Старому Свету свойсжиженный газ и фактически заставил европейцев вложиться в строительство дорогостоящихи крайне сложных в техническом плане терминалов по приему американскогоголубого топлива. При этом Европа не собирается отказываться и от болеедешевого российского газа, для транспортировки которого сейчас по днуБалтийского моря прокладывается вторая нитка "Северного потока".Но если с газом все понятно, то с ценами на нефть, снижениекоторых сильно влияет на курс рубля, дело обстоит сложнее. Одним из рычагов манипулированияв марте может стать ситуация в Венесуэле. О том, что рубль – валюта политизированная,напоминает аналитик Финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский.По его оценкам, курс рубля сейчас зависит от двух политическихфакторов: кризиса в Венесуэле и санкционнойполитики США. В зависимости от их баланса рубль может, как укрепиться в районе63-х за доллар, так и упасть в район 70-ти за доллар уже к маю.По мнению руководителя сервиса онлайн-кредитования “Робот Займер”Романа Макарова, события в Венесуэле могут сильно повлиять на курс рубля. Из-засанкций США в хранилищах этой страны скапливается огромное количество добытойнефти.Если оппозиция во главе с Гуайдо официально придет к власти,санкции снимут и весь объем накопленной нефти попадет на мировой рынок, чтособьет цены на нефть до 40 долларов за баррель. Следом снизится и курс рубля.В свою очередь аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчукполагает, что главными рисками для рубля в марте выступает вероятность введенияновых санкций со стороны США. Именно поэтому рассчитывать на активноеукрепление российской валюты не стоит."Санкционная риторика остается факторомнеопределенности. В случае введения новых антироссийских санкций курс рубля кдоллару уверенно преодолеет отметку 67 рублей и может торговаться в диапазоне67,5 – 68,5 рубля за доллар", – вторит Вадиму Кравчуку директорказначейства банка "Восточный" Константин Кочергин. Он напомнил, что сейчас большуюподдержку рублю оказывают высокие нефтяные котировки, которые находятся науровне в 65 с поливной долларов за баррель.Аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов считает препятствиемдля укрепления политику Центробанка России. Он напомнил, что еще в начале2018 года монетарные власти дали понять, что сильный рубль им не нужен и,задействовав бюджетное правило, взяликурс на его ослабление. Однако после длительной паузы, взятой регулятором вконце прошлого года, возобновление покупок валюты Банком России на открытомрынке в середине января 2019 года не оказало серьезного давления на рубль. Темне менее действия Центробанка могут стать серьезным препятствием на пути егоукрепления в будущем, полагает эксперт.Март и апрель не располагают к оптимизму, говорит начальникотдела дилинга казначейства Банка "Оранжевый" Денис Новиков. Торговуювойну США с Китаем он назвал хорошей ширмой, за которой скрывается главнаянарастающая проблема – замедление глобальной экономики. В связи с этим экспертсоветует россиянам часть средств перевести в валюту, пока этому способствуют адекватныйкурс и вменяемые процентные ставки.По мнению Новикова, цены на потребительские товары в первыедва месяца весны глобально не вырастут, так как реальные доходы населенияпродолжают снижаться. Ну и, конечно, не стоит забывать золотое правило – хранитьвсе яйца в одной корзине нельзя. Если у вас есть лишние деньги, то распределитеих по разным валютным и рублевым депозитам. И тогда и его взлеты и паления вам нестрашны!