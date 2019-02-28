С начала этого года рубль укрепился более чем на 5%, большую
роль в этом сыграли растущие цены на нефть. На в марте все может резко
измениться: Дональд Трамп затеял военную авантюру в Венесуэле. События на южноамериканском
континенте грозят обернуться новым обвалом российской валюты.
С начала этого года рубль укрепился более чем на 5%, большую
роль в этом сыграли растущие цены на нефть. На в марте все может резко
измениться: Дональд Трамп затеял военную авантюру в Венесуэле. События на южноамериканском
континенте грозят обернуться новым обвалом российской валюты.
За два месяца рублю удалось отыграть резкий предновогодний скачок,
когда цена за доллар вплотную приблизилась к 70 рублям. Сегодня американская
валюта торгуется уже в пределах 66 рублей и в этом немалую роль сыграли
подскочившие цены на нефть, от которых на 90% зависит курс рубля. Россия
по-прежнему остается в большей степени сырьевой страной и продаваемые на Запад
углеводороды приносят нам стабильный и постоянный доход.
Понятно, что Европа и США делают все возможное, чтобы сбить
цены на нефть и газ. К примеру, Дональд Трамп уже навязал Старому Свету свой
сжиженный газ и фактически заставил европейцев вложиться в строительство дорогостоящих
и крайне сложных в техническом плане терминалов по приему американского
голубого топлива. При этом Европа не собирается отказываться и от более
дешевого российского газа, для транспортировки которого сейчас по дну
Балтийского моря прокладывается вторая нитка "Северного потока".
Но если с газом все понятно, то с ценами на нефть, снижение
которых сильно влияет на курс рубля, дело обстоит сложнее. Одним из рычагов манипулирования
в марте может стать ситуация в Венесуэле. О том, что рубль – валюта политизированная,
напоминает аналитик Финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский.
По его оценкам, курс рубля сейчас зависит от двух политических
факторов: кризиса в Венесуэле и санкционной
политики США. В зависимости от их баланса рубль может, как укрепиться в районе
63-х за доллар, так и упасть в район 70-ти за доллар уже к маю.
По мнению руководителя сервиса онлайн-кредитования “Робот Займер”
Романа Макарова, события в Венесуэле могут сильно повлиять на курс рубля. Из-за
санкций США в хранилищах этой страны скапливается огромное количество добытой
нефти.
Если оппозиция во главе с Гуайдо официально придет к власти,
санкции снимут и весь объем накопленной нефти попадет на мировой рынок, что
собьет цены на нефть до 40 долларов за баррель. Следом снизится и курс рубля.
В свою очередь аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук
полагает, что главными рисками для рубля в марте выступает вероятность введения
новых санкций со стороны США. Именно поэтому рассчитывать на активное
укрепление российской валюты не стоит.
"Санкционная риторика остается фактором
неопределенности. В случае введения новых антироссийских санкций курс рубля к
доллару уверенно преодолеет отметку 67 рублей и может торговаться в диапазоне
67,5 – 68,5 рубля за доллар", – вторит Вадиму Кравчуку директор
казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин. Он напомнил, что сейчас большую
поддержку рублю оказывают высокие нефтяные котировки, которые находятся на
уровне в 65 с поливной долларов за баррель.
Аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов считает препятствием
для укрепления политику Центробанка России. Он напомнил, что еще в начале
2018 года монетарные власти дали понять, что сильный рубль им не нужен и,
задействовав бюджетное правило, взяли
курс на его ослабление. Однако после длительной паузы, взятой регулятором в
конце прошлого года, возобновление покупок валюты Банком России на открытом
рынке в середине января 2019 года не оказало серьезного давления на рубль. Тем
не менее действия Центробанка могут стать серьезным препятствием на пути его
укрепления в будущем, полагает эксперт.
Март и апрель не располагают к оптимизму, говорит начальник
отдела дилинга казначейства Банка "Оранжевый" Денис Новиков. Торговую
войну США с Китаем он назвал хорошей ширмой, за которой скрывается главная
нарастающая проблема – замедление глобальной экономики. В связи с этим эксперт
советует россиянам часть средств перевести в валюту, пока этому способствуют адекватный
курс и вменяемые процентные ставки.
По мнению Новикова, цены на потребительские товары в первые
два месяца весны глобально не вырастут, так как реальные доходы населения
продолжают снижаться. Ну и, конечно, не стоит забывать золотое правило – хранить
все яйца в одной корзине нельзя. Если у вас есть лишние деньги, то распределите
их по разным валютным и рублевым депозитам. И тогда и его взлеты и паления вам не
страшны!