Так решили депутаты ЗакСобрания

Так решили депутаты ЗакСобранияДепутаты ЗакСобрания оставили Людмилу Романову в качестве уполномоченного по правам человека во Владимирской области на еще один срок.За утверждение кандидатуры Людмилы Романовой проголосовали 26 депутатов. Но были и те, кто против - 7 депутатов от фракции КПРФ.У депутатов, проголосовавших против, была серьезная претензия, обсуждение которой заняло больше часа. Людмила Романова - сопредседатель Владимирского отделения ОНФ. По мнению депутатов КПРФ, членство в ОНФ тесно связано с политикой, а это недопустимо для правозащитника. Однако большинство «народных избранников» все же поддержали кандидатуру Романовой.Защитой прав жителей Владимирской области Людмила Романова занимается с 2013 года. За 2018 год омбудсмену поступило более 3,8 тысяч обращений граждан.