На чемпионате мира по лыжному спорту, что проходит в австрийском Зеефельде, состоялась женская эстафетная гонка 4х5 км. Первыми на финише были лыжницы Швеции, опередившие норвежек на 3,1 секунды. Команда России завоевал бронзовые медали.

На чемпионате мира по лыжному спорту, что проходит в австрийском Зеефельде, состоялась женская эстафетная гонка 4х5 км. Первыми на финише были лыжницы Швеции, опередившие норвежек на 3,1 секунды. Команда России завоевал бронзовые медали.Четверка фаворитов в эстафете определилась довольно быстро: в отрыв уже на первом этапе ушли команды Норвегии, Швеции, России и Германии. Однако после классической части гонки – а первые два этапа спортсменки бегут "классикой", — этот квартет разбился на две части, где представительницы Скандинавии боролись за золото, а россиянки с немками – за бронзу.В итоге лыжная женская "Тре крунур", несмотря на усилия лидера Норвегии Терезы Йохауг на последнем этапе, смогли выиграть со временем 55 мин. 21,0 сек. Норвежки – вторые, а россиянки стали третьими: Наталья Непряева на заключительной "пятерке" смогла уйти от немки Лауры Гиммлер и выиграть бронзу. В нашей команде также бежали Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская.