Мосгорсуд признал законным арест основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Bostok Майкла Калви. Он останется под стражей до 13 апреля. Сам он заявил о своей невинности.

Мосгорсуд признал законным арест основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Bostok Майкла Калви. Он останется под стражей до 13 апреля.На заседании суда Калви заявил, что акционер банка "Восточный" Шерзод Юсупов оговорил его из-за корпоративного спора в Лондонском арбитраже. Как передает РИА Новости, он выступал по видеосвязи, причем говорил по-русски, без переводчика. По его словам, претензии связаны с больше чем десятью сделками "Юниаструма"."Во время слияния между "Восточным" и "Юниаструм банком" обе стороны договорились любой диспут решать в Лондонском арбитражном суде. Размер претензий в этот суд — 17 миллиардов рублей", — сказал Калви в Мосгорсуде.Проверка Центробанка обнаружила, что деньги были выведены. Калви считает, что это "чистый коммерческий диспут" между акционерами "Восточного", который должен рассматриваться в гражданском судопроизводстве, а не в уголовном.Калви заявил, что невиновен и не совершал никаких преступлений. Он подчеркнул, что не собирается бегать и будет все обязательства, связанные с домашним арестом. Однако апелляционная жалоба его адвокатов осталась без удовлетворения.Гражданин США Майкл Калви был задержан 15 февраля. Он и еще пять человек проходят по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей.