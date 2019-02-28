Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова сообщила своим подписчикам в социальной сети Instagram, что пропустит несколько недель после операции на травмированном плече. Из-за этого она снялась с крупного турнира в американском Майами.

Пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема" россиянка Мария Шарапова сообщила своим подписчикам в социальной сети Instagram, что пропустит несколько недель после операции на травмированном плече. Из-за этого она снялась с крупного турнира в американском Майами."Как многие из вас знают, плечо болит у меня с прошлого лета. В течение десяти недель после US Open я разрабатывала вращательную манжету плеча и лопатку, чтобы они поддерживали хирургически откорректированное стертое сухожилие и небольшой разрыв суставной губы. И хотя плечо стало сильнее, боль не прошла", — сообщила Мария.Теннисистка также заявила, что после нескольких консультаций с врачами на минувшей неделе она перенесла небольшую процедуру (операцию): "Восстановление после нее займет несколько недель. И хотя процесс был очень долгий, я по-прежнему полна решимости вернуться на корт сильной и без боли, с которой играла в начале этого года".Ранее сообщалось, что Шарапова из-за плохого самочувствия травмированного плеча не сыграет на другом крупном турнире в США — в городке Индиан-Уэллс.