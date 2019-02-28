Их пригласят на открытие мемориала «Памяти павших» в Ленинградской области

Их пригласят на открытие мемориала «Памяти павших» в Ленинградской областиВладимирская администрация просит откликнуться родственников местного жителя Ивана Ивановича Карева, который погиб во время Великой Отечественной войны. Родных Ивана Карева пригласят на открытие мемориала «Памяти павших» в Ленинградской области. Оно состоится 9 мая 2019 года.Иван Иванович Карев родился во Владимире в 1905-м году. На военную службу его призвали в 1934-м году. Он был танкистом. Погиб Иван Иванович 6 июня 1942 года в бою у деревни Плавницы на окраине города Кириши Ленинградской области. Его похоронили в братской могиле.Если у вас есть какая-либо информация о его родных, обратитесь по адресу: город Владимир, улица Горького, дом 40, кабинеты. №№220, 222. Почтовый адрес: 600000, Владимир, улица Горького, дом 36. Телефоны: (4922) 35-33-33, 35-41-26, факс 53-41-46. Адрес электронной почты: