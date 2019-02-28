Международный конкурс имени Чайковского в этом году пройдет в июне. Подготовку к крупнейшему музыкальному мероприятию в мире классической музыки уже начали Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщает ГТРК Санкт-Петербург. До 15 марта можно подать заявку на участие.

Международный конкурс имени П.И.Чайковского в этом году пройдет в июне. Подготовку к крупнейшему музыкальному мероприятию в мире классической музыки уже начали Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".Как рассказали сопредседатели оргкомитета конкурса вице-премьер правительства Ольга Голодец и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, с этого года появится новая номинация — "духовые инструменты". Кто войдет в жюри, пока держится в тайне. Организаторы обещают, что как всегда это будут авторитетные музыканты и деятели искусства.До 15 марта можно подать заявку на участие. Ожидается, что в творческих соревнованиях примет участие рекордное число талантливых музыкантов. Старт легендарного конкурса состоится в столице 17 июня. Завершится праздник музыки гала-концертом лауреатов на сцене Мариинского театра.