Простые люди, у которых нет 300 тысяч рублей, чтобы платить перекупщикам за билеты, были огорчены, узнав, что единственный концерт любимой артистки в Кремле не покажут по телевизору. Но кажется, певица услышала стоны и чаяния бедных поклонников.

Простые люди, у которых нет 300 тысяч рублей, чтобы платить перекупщикам за билеты, были огорчены, узнав, что единственный концерт любимой артистки в Кремле не покажут по телевизору. Но кажется, певица услышала стоны и чаяния бедных поклонников.Когда Елену Чупракову – директора Аллы Пугачевой – спросили, будет ли трансляция юбилейного концерта, ответ был лаконичный: "Нет". Панических настроений добавило и исчезновение с сайта Кремля надписи "концерт-съемка". Да и с официальной страницы Примадонны в Instagram афиша концерта пропала!Но видимо, речь шла именно о прямом эфире из зала Кремлевского дворца, которого действительно не будет. Когда же поклонники задали все той же Чупраковой переформулированный вопрос о том, какой канал покажет концерт "P. S.", ее ответ изменился. "Могу сказать, что снимать будут и покажут обязательно, но какой канал – пока не знаю", – ответила директор .Конечно, этот главный концерт года очень важно запечатлеть для истории, как было с предыдущими программами артистки – "Избранное" в 1998 году и "Сны о любви" в 2009-м.Напомним, концерт, который состоится 17 апреля, уже сегодня, за полтора месяца, обрел славу скандального. Во-первых, по номиналу – от 3 до 70 тысяч – билеты купить уже невозможно. Перекупщики просят за них до 300 тысяч. Во-вторых, госкорпорация "Вертолеты России" выделила на празднование юбилея 40 миллионов бюджетных денег в качестве спонсорской помощи. Это обстоятельство взбесило народ, который считает, что лучше бы построили школу, больницу или помогли деньгами нуждающимся.