Массовых увольнений россиян этой весной не будет. В
Министерстве труда и социальной защиты опровергли сообщения о грядущих крупных
сокращениях.
Массовых увольнений россиян этой весной не будет. В
Министерстве труда и социальной защиты опровергли сообщения о грядущих крупных
сокращениях.
Министерство мониторит рынок труда каждую неделю. И
информация о запланированных увольнениях, конечно, учитывается – по данным
ведомства, их численность отражает естественное движение персонала и
незначительно варьируется от недели к неделе.
По закону, работодатель обязан уведомлять службу занятости о
планируемых сокращениях – а тем более о – за два месяца.
При этом иногда происходит реструктуризаация и сотрудники остаются, отметили в
министерстве.
По прогнозам, которые приводит Минтруд, численность
безработных в ближайшие 3 года будет находиться на уровне прошлого года и не
превысит 3,6 миллиона человек. Уровень общей безработицы составит примерно
4,7-4,8%. И о речи не идет.
"В целом динамика движения рабочей силы остается
стабильной в течение последних лет", – цитирует заявление ведомства .
О грядущих ранее сообщили "Известия".
Издание со ссылкой на данные Минтруда писало, что риск потерять работу к весне
повысится для сотрудников сферы автомобилестроения. Кроме того, массовые увольнения
грозят занятым в транспортной и банковской отраслях. Под сокращения, по приведенным
данным, могут попасть более 115 тысяч
человек.