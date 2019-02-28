Массовых увольнений россиян этой весной не будет. В Министерстве труда и социальной защиты опровергли сообщения о грядущих крупных сокращениях.

Массовых увольнений россиян этой весной не будет. ВМинистерстве труда и социальной защиты опровергли сообщения о грядущих крупныхсокращениях.Министерство мониторит рынок труда каждую неделю. Иинформация о запланированных увольнениях, конечно, учитывается – по даннымведомства, их численность отражает естественное движение персонала инезначительно варьируется от недели к неделе.По закону, работодатель обязан уведомлять службу занятости опланируемых сокращениях – а тем более о – за два месяца.При этом иногда происходит реструктуризаация и сотрудники остаются, отметили вминистерстве.По прогнозам, которые приводит Минтруд, численностьбезработных в ближайшие 3 года будет находиться на уровне прошлого года и непревысит 3,6 миллиона человек. Уровень общей безработицы составит примерно4,7-4,8%. И о речи не идет."В целом динамика движения рабочей силы остаетсястабильной в течение последних лет", – цитирует заявление ведомства .О грядущих ранее сообщили "Известия".Издание со ссылкой на данные Минтруда писало, что риск потерять работу к веснеповысится для сотрудников сферы автомобилестроения. Кроме того, массовые увольнениягрозят занятым в транспортной и банковской отраслях. Под сокращения, по приведеннымданным, могут попасть более 115 тысяччеловек.