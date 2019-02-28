Видео с Петром Порошенко вызвало бурю комментариев в Сети. Ролик снят во время визита президента Украины в Запорожье. Видно, как Порошенко срывает шапку со стоящей в толпе женщины и швыряет ей в лицо.

Видео с Петром Порошенко вызвало бурю комментариев в Сети.Ролик снят во время визита президента Украины в Запорожье. Видно, как Порошенкосрывает шапку со стоящей в толпе женщины и швыряет ей в лицо.Порошенко ездил в Запорожье 27 февраля. Президент Украины"вышел в народ" – прошелся вдоль собравшейся толпы. Лидер пожималруки некоторым из собравшихся. На видео видно, как чья-то рука – непонятно,украинского президента или его охранника – срывает с одной из женщин шапку ишвыряет ей в лицо.Материал дополняется