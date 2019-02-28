Видео с Петром Порошенко вызвало бурю комментариев в Сети.
Ролик снят во время визита президента Украины в Запорожье. Видно, как Порошенко
срывает шапку со стоящей в толпе женщины и швыряет ей в лицо.
Видео с Петром Порошенко вызвало бурю комментариев в Сети.
Ролик снят во время визита президента Украины в Запорожье. Видно, как Порошенко
срывает шапку со стоящей в толпе женщины и швыряет ей в лицо.
Порошенко ездил в Запорожье 27 февраля. Президент Украины
"вышел в народ" – прошелся вдоль собравшейся толпы. Лидер пожимал
руки некоторым из собравшихся. На видео видно, как чья-то рука – непонятно,
украинского президента или его охранника – срывает с одной из женщин шапку и
швыряет ей в лицо.
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