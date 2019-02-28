Установленные на железнодорожном вокзале в Каире камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения неуправляемого локомотива с отбойником. Жертвами трагедии, по последним данным, стали 28 человек, еще более 50 получили травмы.

Установленные на железнодорожном вокзале в Каире камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения неуправляемого локомотива с отбойником. Жертвами трагедии, по последним данным, стали 28 человек, еще более 50 получили травмы.ЧП произошло в 09:25 в среду, 27 февраля, когда вышедший из депо после техосмотра тепловоз направлялся к платформе №5. По предварительной версии, у локомотива отказали тормоза, так что он на полной скорости врезался в бетонный отбойник на станции. Удар был такой силы, что рванул топливный бак, а пламя перекинулось с многотонной машины сначала на последние два вагона поезда из Александрии, а затем и на здание вокзала.На кадрах видно, что несколько человек фактически сгорели заживо на платформе. Среди 28 жертв большую часть составляют те, кто стоял в момент "прибытия поезда" на перроне.В посольстве РФ в Египте сообщили, что россияне, по предварительным данным, не пострадали в результате пожара.