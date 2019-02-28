Пассажир самолета авиакомпании UTair, который после вылета в Москву был вынужден вернуться в аэропорт Уфы из-за отказа левого двигателя, рассказал о произошедшем на борту.

Пассажир самолета авиакомпании UTair, который после вылета в Москву был вынужден вернуться в аэропорт Уфы из-за отказа левого двигателя, рассказал о произошедшем на борту."Через минут 20 полёта мощный хлопок, тряска в самолете, искры и пламя из левого двигателя (я тут как раз сидел). Свет вырубили, стюардесса побежала в кабину пилота обсуждать ситуацию", — сообщил Евгений Мамаев.Boeing 737-500 со 121 пассажиром вылетел в Москву около шести часов утра четверга. В 6:18 экипаж сообщил о технической неисправности воздушного судна, после чего командир принял решение вернуться в аэропорт вылета."Я сижу на предпоследнем ряду и всё это созерцаю. Объявляют, что надо одеть верхнюю одежду, будет аварийная посадка в Уфе. Долгий инструктаж всего борта. Стюардессы спокойно и чётко отрабатывают ситуацию. Рядом со мной сидит пожилая пара. Дружно взялись за крестики и давай молиться вслух на весь салон. Впереди дети явно занервничали", — рассказал Евгений.По его словам, при подлете к Уфе стюардессы попросили его о помощи — он должен был открыть дверь самолета, первым спуститься по надувному трапу и сдерживать пассажиров при эвакуации, чтобы избежать давки.В 06:37 Boeing благополучно приземлился, никто не пострадал. Через три часа пассажиры вылетели во Внуково на резервном самолете.Следователи уже изъяли техническую документацию на самолет и двигатель, а также записи переговоров пилотов с диспетчером и назначили медицинское освидетельствование пилотов.