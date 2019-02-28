Семейная драма международного масштаба: москвичка больше года пытается вернуть дочь, которую отец тайком вывез в Ливан. Алена Павленко обошла все возможные инстанции и даже добилась решения суда о лишении бывшего мужа родительских прав. Ребенок объявлен в розыск по линии Интерпола, но пока ничего не меняется. Вестям удалось связаться с отцом девочки.

Семейная драма международного масштаба: москвичка больше года пытается вернуть дочь, которую отец тайком вывез в Ливан. Алена Павленко обошла все возможные инстанции и даже добилась решения суда о лишении бывшего мужа родительских прав. Ребенок объявлен в розыск по линии Интерпола, но пока ничего не меняется. "Вестям" удалось связаться с отцом девочки.- Любимый ее кот — она с ним постоянно таскалась. А это — игрушка, которую она после операции в Германии купила, ей понравилась.Маленькая Ева будто была здесь минуту назад: игрушки, испачканный гуашью стол, ботиночки в коридоре. Алена не видела дочь больше года: отец девочки увез ее в Ливан, к себе на родину."Это очень тяжело. Это очень сложно объяснить. Я постоянно нахожусь в стрессовом состоянии!" — говорит Алена Павленко.Алена Павленко и Мажди Эль-Али Салу познакомились в 2007 году. Ева родилась четыре года назад с тяжелыми патологиями легких и кишечника, перенесла несколько сложнейших операций.Мажди повез жену и дочь в Вену — якобы на лечение. Там из отеля он и няня, гражданка Таджикистана, увезли Еву в аэропорт. По словам Алены, ребенок нужен бывшему мужу только ради денег."Когда похитили ребенка, он сначала назначил 120 тысяч долларов, потом заявил, что хочет весь бизнес и все, чем мы владеем", — говорит Алена Павленко.Интерпол объявил четырехлетнюю Еву в международный розыск, однако отец возит ее по Европе, свободно пересекая границы. Он и сам это подтверждает — нам удалось дозвониться в Бейрут. По словам Мажди, Ева почти забыла русский и не скучает.- Ребенок передвигается с собственным отцом, а не с каким-то непонятным Васей или Петей. Мы не отказываемся от мамы нашей — пожалуйста, в любой момент. У нее есть наши контакты.Алена действительно разговаривает с дочерью по видеосвязи — но односторонней. Судя по всему, Ева маму не видит и не слышит.- Дай телефон ребенку. Я хочу с ребенком поговорить. Она меня явно не слышит. Мажди!- Она тебя слышит. Говори с ребенком!Недавно Савеловский суд Москвы лишил Мажди — у него, к слову двойное гражданство — родительских прав. Основанием стало состояние здоровья Евы: за время разлуки, по словам матери, оно сильно ухудшилось. Но в Ливане решение российского суда не имеет силы."Ряд стран — преимущественно, конечно, восточные страны — не являются участниками двух основных конвенций, которые в этой истории завязаны. Это конвенция о международном похищении людей и конвенция об исполнении судебных решений, принятых на территории Российской Федерации, — объясняет директор благотворительного Фонда профилактики социального сиротства Александра Марова. — Безусловно, вступая в брак, тем более с гражданином иностранного государства, следует учитывать, что это разное законодательство, разная ментальность, разная культура".Мажди говорит, что согласен на встречу Евы с матерью, но только если Алена приедет в Ливан. Сама она считает, что это опасно. В объемистых папках — обращения в международные инстанции, суды, Министерство иностранных дел, Министерство просвещения, здравоохранения, Следственный комитет, Интерпол и ФСБ. Сдаваться Алена не собирается и живет надеждой обнять свою дочь.