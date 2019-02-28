Сергей Шнуров посвятил несколько строк иронического экс-супруге
Матильде. Судя по всему, лидер группы Ленинград периодически мониторит
соцсети бывшей возлюбленной.
Сергей Шнуров посвятил несколько строк иронического экс-супруге
Матильде. Судя по всему, лидер группы "Ленинград" периодически мониторит
соцсети бывшей возлюбленной.
Матильда Шнурова опубликовала в личном Instagram
внушительных размеров пост, в котором рассуждала о вреде глютена. Через несколько
часов послу появления этой публикации в микроблоге Сергея появился стишок.
В стихотворении Шнуров рассказывает, что перед поездкой на
курорт сядет на диету, тем самым высмеивая привычку россиян задумываться о фигуре только к лету. "А пока возьму
котлету, / Два
салата, пиво, торт, / Шесть
сосисок и капусту, /Клюквенной настойки штоф", – перечисляет свои
гастрономические пристрастия артист.
После, как показалось, следует небольшая отсылка к посту Матильды
о здоровом питании, а также намек на ее прошлое танцовщицы. отмечает, что он,
слава богу, не балерина, поэтому может позволить себе и глютен и холестерин.
"Боже, как же ***** (хорошо – прим.ред.), ****** (наесться – прим. ред.) глютена! Я же вам не балерина, Чтобы без холестерина!" – пишет лидер группы "Ленинград".
Меж тем, поклонники артиста решили, что таким образом
мстит бывшей жене за интервью, которое та дала Ксении Собчак. В беседе с
телеведущей Матильда заявила, что сама бросила Сергея. Также Шнурова призналась,
что информация о новом браке экс-возлюбленного ее шокировала. "Я не
хочу об этом говорить. Меня это обескуражило, я не ожидала. Я еще в процессе
обработки этой информации", – отметила она.