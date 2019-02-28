Сергей Шнуров посвятил несколько строк иронического экс-супруге Матильде. Судя по всему, лидер группы Ленинград периодически мониторит соцсети бывшей возлюбленной.

Сергей Шнуров посвятил несколько строк иронического экс-супругеМатильде. Судя по всему, лидер группы "Ленинград" периодически мониторитсоцсети бывшей возлюбленной.Матильда Шнурова опубликовала в личном Instagramвнушительных размеров пост, в котором рассуждала о вреде глютена. Через несколькочасов послу появления этой публикации в микроблоге Сергея появился стишок.В стихотворении Шнуров рассказывает, что перед поездкой накурорт сядет на диету, тем самым высмеивая привычку россиян задумываться о фигуре только к лету. "А пока возьмукотлету, / Двасалата, пиво, торт, / Шестьсосисок и капусту, /Клюквенной настойки штоф", – перечисляет своигастрономические пристрастия артист.После, как показалось, следует небольшая отсылка к посту Матильдыо здоровом питании, а также намек на ее прошлое танцовщицы. отмечает, что он,слава богу, не балерина, поэтому может позволить себе и глютен и холестерин."Боже, как же ***** (хорошо – прим.ред.), ****** (наесться – прим. ред.) глютена! Я же вам не балерина, Чтобы без холестерина!" – пишет лидер группы "Ленинград".Меж тем, поклонники артиста решили, что таким образоммстит бывшей жене за интервью, которое та дала Ксении Собчак. В беседе стелеведущей Матильда заявила, что сама бросила Сергея. Также Шнурова призналась,что информация о новом браке экс-возлюбленного ее шокировала. "Я нехочу об этом говорить. Меня это обескуражило, я не ожидала. Я еще в процессеобработки этой информации", – отметила она.