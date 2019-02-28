Он успел отравиться угарным газом и получить ожог 2-й степени

Он успел отравиться угарным газом и получить ожог 2-й степениВ Муроме произошел пожар, который мог закончиться трагедией. 27 февраля на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании в подвале жилого дома на улице Первомайской.На момент прибытия спасателей из подвала дома шёл густой дым. Оттуда огнеборцы спасли 41-летнего мужчину. Он успел отравиться угарным газом и получить ожог 2-й степени на правом бедре. Мужчину госпитализировали.В кратчайшие сроки пожарные смогли ликвидировать возгорание. В результате происшествия огонь повредил внутреннюю отделку перегородок сараев, размещённых в подвале, на площади 15-ти квадратных метров.Всего пожар тушили 11 человек на 4 спецмашинах, также к месту происшествия привлекались врачи скорой помощи и полицейские.Решительные и грамотные действия муромских пожарных помогли тому, что пожар оперативно ликвидировали, а самое главное – спасли из огня человека и эвакуировали 10 человек из квартир.