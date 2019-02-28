В московской школе 67 подрались девочки-третьеклассницы. Зачинщиц драки было пятеро. Четыре из них попали после выяснения отношений на перемене в больницу. Третьеклассницы госпитализированы с травмами черепно-мозговые травмы, сотрясение головы и закрытые травмы живота.

В московской школе 67 подрались девочки-третьеклассницы. Зачинщиц драки было пятеро. Четыре из них попали после выяснения отношений на перемене в больницу. Третьеклассницы госпитализированы с травмами черепно-мозговые травмы, сотрясение головы и закрытые травмы живота. После обследования две девочки были отпущены домой. Жизни и здоровью всех пострадавших ничего не угрожает.Драка школьниц в Московском Дорогомилове произошла в отсутствие классного руководителя, отмечает РИА Новости. Но учитель драчуний будет строго наказан, заявил директор образовательного учреждения Андрей Козлов. Он добавил, что драка произошла у учениц школы на фоне внезапно возникших неприязненных отношений.Проверку произошедшего ведет столичный главк Следственного комитета России, заявила официальный представитель московского управления Юлия Иванова.Известно, что конфликт возник после прихода в класс новой девочки. Следователи определят вину педагога в произошедшем.