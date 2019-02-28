Огонь охватил весь дом площадью 60 квадратных метров

Огонь охватил весь дом площадью 60 квадратных метровВ Муроме произошел серьезный пожар. Ночью 28 февраля на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в деревне Орлово. На место незамедлительно выехали спасатели.Когда пожарные прибыли по адресу, огонь охватил уже весь дом площадью 60 квадратных метров. На месте пожара обнаружили тело 35-летнего мужчины, который проживал в этом доме. Причину возгорания ещё предстоит выяснить.К ликвидации последствий привлекались 14 человек на 4 спецмашинах.