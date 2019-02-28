Президент Белоруссии Александр Лукашенко может провести выборы главы государства раньше намеченного срока. В этом намерении скрыт антироссийский смысл, уверены эксперты. Москва вряд ли успеет как следует подготовиться к выборам, если они пройдут в текущем году, поэтому у Лукашенко есть возможность сократить влияние Кремля до минимума, полагают аналитики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко может провести выборы главы государства раньше намеченного срока. В этом намерении скрыт антироссийский смысл, уверены эксперты. Москва вряд ли успеет как следует подготовиться к выборам, если они пройдут в текущем году, поэтому у Лукашенко есть возможность сократить влияние Кремля до минимума, полагают аналитики.
В 2020 году в Белоруссии пройдут президентские и
парламентские выборы, в их преддверии Лукашенко хочет снизить давление на
прозападную оппозицию, заявил в интервью украинскому изданию
"Апостроф" политолог Игар Тышкевич.
Эксперт напомнил, что в Минске у Москвы новый посол – Михаил
Бабич, при котором активизировалась работа российских фондов. По мнению
Тышкевича, Кремль хочет создать под боком у Лукашенко сеть пророссийских
организаций, хотя ранее это сделать не удавалось.
Лидеру Белоруссии выгодно перенести выборы на более ранний
срок. По словам Тышкевича, в таком случае у Москвы будет меньше времени на
подготовку и мобилизацию ресурсов. К тому же перед Кремлем стоит вопрос кадров
– квалифицированных специалистов недостаточно.
Если президентские выборы в Белоруссии пройдут в 2019 году,
то не даст России время на реакцию и возможность повлиять на них в
полную силу, заявил украинский эксперт.
Очередные выборы президента в Белоруссии должны пройти в
2020 году. Главная интрига – будет ли выдвигать свою кандидатуру Александр
Лукашенко.
Последнее время у Батьки напряженные отношения с главой
российского государства Владимиром Путиным. Эксперты все чаще высказывают
мнение, что в Москве больше не хотят видеть руководителем братской
республики.