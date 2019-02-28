Президент Белоруссии Александр Лукашенко может провести выборы главы государства раньше намеченного срока. В этом намерении скрыт антироссийский смысл, уверены эксперты. Москва вряд ли успеет как следует подготовиться к выборам, если они пройдут в текущем году, поэтому у Лукашенко есть возможность сократить влияние Кремля до минимума, полагают аналитики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может провести выборы главы государства раньше намеченного срока. В этом намерении скрыт антироссийский смысл, уверены эксперты. Москва вряд ли успеет как следует подготовиться к выборам, если они пройдут в текущем году, поэтому у Лукашенко есть возможность сократить влияние Кремля до минимума, полагают аналитики.В 2020 году в Белоруссии пройдут президентские ипарламентские выборы, в их преддверии Лукашенко хочет снизить давление напрозападную оппозицию, заявил в интервью украинскому изданию"Апостроф" политолог Игар Тышкевич.Эксперт напомнил, что в Минске у Москвы новый посол – МихаилБабич, при котором активизировалась работа российских фондов. По мнениюТышкевича, Кремль хочет создать под боком у Лукашенко сеть пророссийскихорганизаций, хотя ранее это сделать не удавалось.Лидеру Белоруссии выгодно перенести выборы на более раннийсрок. По словам Тышкевича, в таком случае у Москвы будет меньше времени наподготовку и мобилизацию ресурсов. К тому же перед Кремлем стоит вопрос кадров– квалифицированных специалистов недостаточно.Если президентские выборы в Белоруссии пройдут в 2019 году,то не даст России время на реакцию и возможность повлиять на них вполную силу, заявил украинский эксперт.Очередные выборы президента в Белоруссии должны пройти в2020 году. Главная интрига – будет ли выдвигать свою кандидатуру АлександрЛукашенко.Последнее время у Батьки напряженные отношения с главойроссийского государства Владимиром Путиным. Эксперты все чаще высказываютмнение, что в Москве больше не хотят видеть руководителем братскойреспублики.