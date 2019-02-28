Регина Бурд и Сергей Жуков на ежегодной церемонии Пара года, которую провел журнал Moda Topical, были признаны Романтичной парой. После награждения с семьей артистов встретился корреспондент Дни.Ру.

Регина Бурд и Сергей Жуковна ежегодной церемонии "Пара года", которую провел журнал Moda Topical, были признаны "Романтичной парой". После награждения с семьей артистов встретился корреспондент "Дни.Ру".Сергей и Регина вместе уже почти 12 лет. У них подрастают трое очаровательных деток – 10-летняя Ника, 8-летний Энджел и 4-летний Мирон. Правда, пойдут ли они по стопам знаменитых родителей, пока неизвестно."Мы не хотим наши комплексы, амбиции и желания перекладывать на детей, принуждать их заниматься чем-то, – поведал Жуков. – Пару раз в месяц мы просто спрашиваем малышей, нравится ли им то, чем они занимаются. А интересы у них самые разнообразные – множество кружков, секций. Например, Ника 9 раз в неделю ходит на тренировку по гимнастике, занимается танцами".признался, что он – строгий отец, у него не забалуешь. "Сидеть детям за компьютером мы позволяем примерно два раза в неделю – вечером после занятий или по выходным, – рассказал музыкант. – Первый мобильный телефон у Ники появился, когда ей исполнилось 10 лет. Теперь средний сын тоже считает часы, недели и месяцы, когда же ему тоже стукнет 10 и он получит сотовый. На клипы и песни никому из детей не дам ни копейки – хочу, чтобы они всего сами достигли!"Помогают управляться с тремя детьми Регине и Сергею помогают их матери. "Так вышло, что практически одновременно умерли папа Регины и мой, – вздыхает Жуков. – Сегодня теща практически живет с нами, а моя мама часто приезжает, так что наши дети всегда присмотрены, накормлены". При этом музыкант не исключил, что на двух сыновьях и дочери он не остановится и, возможно, у них в семье случится пополнение – желание и возможности есть.